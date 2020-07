Projekt nová koupelna aneb souboj vodních titánů

Koupelna bez vody je jako ložnice bez postele – k ničemu. Abyste svůj projekt nové koupelny dotáhli do zdárného konce, potřebujete plán. Malou vodní bitvu o ty nejlepší vychytávky pro vás svedli odborníci z Hornbachu, kteří vám nyní prozradí své tipy.

Bojler versus průtokový ohřívač

Před samotným plánováním koupelny se zamyslete, kolik lidí bude koupelnu pravidelně používat a zda jsou mezi nimi děti nebo starší handicapované osoby, na jejichž speciální potřeby je třeba brát zřetel. Nezastavujte každé volné místo v koupelně, využijte spíše rohy a niky. Na podlahu položte protiskluzové dlaždice a nezapomeňte na dobré odvětrávání – dveře s přívodní mřížkou vzduchu, odvětrávací šachtu s ventilátorem nebo pravidelně otevřené okno.

Základem je vybrat ten nejlepší a nejvhodnější zdroj teplé vody. Pro uživatele, kteří potřebují mít její stálý dostatek, je ideálním řešením bojler. Průtokový ohřívač oproti tomu vodu nezadržuje vodu, nýbrž ji ohřívá při průtoku. Hodí se do kanceláří, zahradních domků či chalup – tedy do míst s nízkou a nárazovou spotřebou teplé vody. Co dalšího brát při výběru v potaz? „V první řadě záleží, kolik vás bude teplou vodu používat. Spotřeba teplé vody roste s počtem osob v domácnosti. Pozor, příliš velký bojler zbytečně zvyšuje náklady a při menším objemu budete mít teplé vody nedostatek. Myslete i na to, jaký máte kotel. Bojler se dá připojit jak na plynový kotel, tak na kotel na tuhá paliva. Další možností je elektrická zásuvka, kterou využijete jak na bojler, tak na průtokový ohřívač. Průtokové ohřívače jsou obecně malé, umístit je můžete jak pod umyvadlo, tak pod dřez. Bojlery již zaberou více místa, ovšem jejich kapacita teplé vody je větší,“ radí Marcela Bínová, specialistka z oddělení koupelny a sanita v projektových marketech Hornbach.

A ještě malý tip pro chalupáře: Před zimou vypněte vodu, otevřete kohoutek a vypněte průtokový ohřívač vody. Předejdete tím zamrznutí a komplikacím.

Trojboj: sprchový kout, sprchový box či vanová zástěna?

Každý z nich má své výhody a nevýhody. „U instalace sprchového koutu je potřeba s většími stavebními zásahy – budete vrtat do zdi, obkládat, kotvit, spádovat, spárovat… Bude to ale jen váš projekt,“ říká odbornice z Hornbachu. Na výběr máte z různých tvarů i typů dveří či vaniček. Zvolit můžete také pouze odtokový kanálek, pro plynulý odtok vody je pak ale nutné sprchový kout vyspárovat. Sprchový box oproti tomu jen přivezete, postavíte, zapojíte k odpadu, k teplé a studené vodě a můžete se sprchovat. Není nutná instalace ani vrtání do zdi. Co se týká vanové zástěny, lze ji umístit na každou vanu, včetně asymetrických a rohových. „Ideální je koupit zástěnu již s vanou jako set. Vanové zástěny jsou vždy kotvené na zeď a mohou být jak skládací, tak pevné,“ uvádí Bínová.

U všech tří variant se jako materiál hojně používá bezpečnostní sklo. „Plynule nahrazuje plast, který měl omezenou životnost a špatně se udržoval. Sklo je speciálně tenčené a tvrzené,“ vysvětluje Marcela Bínová a dodává: „Neprůhlednost vám zajistí matné sklo, zaschlé kapky vody jsou na něm ale vidět stejně. Díky průhlednému sklu si zase opticky zvětšíte koupelnu. Maximální čistotu skla vám zajistí impregnace a stěrka.“

Další tip pro vás: V tomto souboji je největším favoritem závěs – hodí se jak na vanu, tak do sprchového koutu. Stačí ho jen pravidelně udržovat a za pár korun můžete mít každý rok novou koupelnu.

U sprchových systémů vítězí prožitek

Sprchování může být relax i adrenalin, záleží, jakou si vyberete sprchu. Ruční sprchu můžete buď držet v ruce, nebo ji upevnit na tyč. Disponuje funkcemi silného proudu, jemného perlení a vodní mlhy. U hlavové sprchy je sprchová hlavice větší a má širší záběr. Upevněna bývá buď na tyči, nebo ji můžete zabudovat do stropu. Ideálem je běžně prodávaná kombinace hlavové sprchy s ruční sprchou. Další variantou je sprchový panel, který má kromě ruční a hlavové sprchy navíc i boční sprchy. Instaluje se na zeď, věší se na konzole nebo se zapouští do zdi. „Při výměně sprchového panelu dbejte na stejnou velikost, vyhnete se komplikacím při montáži,“ doporučuje specialistka z Hornbachu.

U podomítkových systémů vede elegance

Jasným vítězem této kategorie je elegantní a čisté řešení přívodu vodu do koupelny – bez potrubí, hadic, držáků. Použít se dají pouze pro vanu a sprchu. „Při projektování podoomítkového systému je potřeba předem vědět, kolik budete mít výstupů ze zdi,“ uzavírá Marcela Bínová.

