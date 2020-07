REMA je připravena zajistit svoz všeho, tedy i elektrozařízení značky SAMSUNG

Společnost REMA Systém, a.s. deklaruje, že je připravena napojit se na stávající a funkční systém obce tak, aby občan v souvislosti s tím, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky SAMSUNG, nezaznamenal jakoukoliv změnu. Aby nemusel přemýšlet, jakou značku elektrospotřebiče a kam má donést. Dnes je to totiž značka Samsung, ale příště to může být jakákoli jiná značka. Situace je řešitelná, není žádná krize, nešiřme, prosím, mezi občany paniku a nenechme občana vtáhnout do konkurenčního boje vyvolaného spol. ASEKOL.

Je to naprosto jednoduché. REMA je připravena zajistit svoz všeho, co ASEKOL odmítne převzít. Respektujme, že občan je zvyklý využívat obecního systému a nenuťme ho dělat něco jinak jen proto, že se ASEKOL jednostranně rozhodl ze dne na den změnit své chování. Tímto svým krokem uvrhl ASEKOL občany/obce do problému, který musí starostové řešit. REMA nevyvolala žádný problém, ta má svůj systém plně funkční a své limity sběru si plní. REMA je připravena a nebrání se problémy, které ASEKOL obcím způsobil vyřešit.

Z pohledu ochrany životního prostředí je absolutně nepřijatelné, aby občan byl nucen zkoumat, kterou značku do sběrného dvora nosit může a kterou ne. Celé roky je občan vzděláván a instruován, aby primárně využíval obecního sběrného systému, který pro něj obec vybudovala. Prosíme, nenuťte občana, aby měnil své ekologické návyky.

Pokud bychom přijali tuto nekompromisní a bezprecedentní změnu nastavení doposud funkčního systému sběru, vystavíme se riziku, že občan bude zmatený, nebude vědět, kam má jakou značku odnést a začne odkládat spotřebiče u kontejnerů nebo jinde, kde ho napadne. Toto nikdo z nás nechceme!

Musíme se důrazně ohradit proti svalování viny za tuto situaci na společnost SAMSUNG nebo REMA. Ten, kdo porušil zavedený systém je ASEKOL.

Obce z poplatků svých občanů vybudovaly, a to již před vznikem kolektivních systémů jako je ASEKOL nebo REMA, své obecní systémy nakládání s odpady – nebezpečnými, stavebními, velkoobjemovými, elektroodpady apod. Jedním z těchto prvků je obecní sběrný dvůr, kam je občan již desítky let zvyklý nosit, co nepotřebuje a nevejde se mu do popelnice. Tento obecní systém nepatří žádnému kolektivnímu systému, to je systém obcí.

Po vzniku kolektivních systémů v roce 2005 se vybrané systémy, které byly ministerstvem životního prostředí určeni jako výhradní správci tzv. historického elektrozařízení (mezi nimi ASEKOL – vybrán pro televizory a monitory a ELEKTROWIN – vybrán pro lednice a další velká zařízení) logicky napojily na sběrné systémy obcí. REMA o toto napojení od roku 2005 také usilovala, ale byla mnohými obcemi opakovaně odmítána s tím, že mají svůj obecní systém vyřešen se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN a dalšího partnera nepotřebují a nechtějí. REMA tak byla nucena vybudovat svou sběrnou síť mimo již stávající obecní systém. Sběrná síť REMA čítá více jak 20 tisíc míst a jde daleko za zákonné požadavky zákona o odpadech. REMA není schopna přinutit obce ke spolupráci s jejich obecním sběrným systémem, může pouze spolupráci obcím nabízet. Je tak pouze na obcích, zda nabídku REMA využijí.

Již v prosinci loňského roku jsme prostřednictvím SMO ČR obce informovali, že podobná situace může nastat, a že jsme připraveni zapojit se do jejich obecních systémů. V dubnu letošního roku jsme dokonce obeslali i všechna města a obce s nabídkou spolupráce.

K 1. červenci 2020 potom byla na čísle 800 976 679 ještě spuštěna služba bezplatné informační telefonní linky Chytrá recyklace, kde každý občan i zástupce města či obce dostane informaci, jak s vysloužilým elektrozařízením naložit.

