Dvěma třetinám Čechů je vidět domů, vadí to jen polovině z nich

Do dvou třetin českých domácností je vidět z ulice nebo protějších oken. Třetině Čechů je dokonce vidět i do ložnice. Polovině těch, ke kterým je vidět, to přitom vadí, nejvíce lidem do 26 let. „Podle našich zkušeností z různých trhů je ještě častěji vidět například do severských domácností, kde se často nepoužívají ani záclony. Češi jsou svým přístupem hodně podobní Němcům nebo Rakušanům, do jisté míry si soukromí střeží, ale nejsou v tom důslední. Jižní státy mají naopak často úplně zatemněná okna, a to kombinací závěsů a okenic. Ale tam je to hlavně z důvodu ochrany před vedrem, s touhou po soukromí to tedy nemusí souviset,” vysvětluje Miloslav Matoušek, marketingový manažer společnosti Žaluzie Neva, která si průzkum nechala zpracovat. K pětině Čechů podle průzkumu není vidět vůbec odnikud a k 18 % není vidět, protože zatemňují všechna okna – nejčastěji žaluziemi, v menší míře roletami nebo závěsy.

K sousedům domů se alespoň někdy dívá polovina Čechů, 14 % dotázaných dění u sousedů zajímá, dalších 36 % podle průzkumu nezajímá, ale občas se dívají i tak. „Překvapivé je, že více dění u sousedů zajímá mladší generace. Možná i proto jim častěji vadí, když je k nim vidět. Respondenti nad 54 let naopak k sousedům tak často nekoukají, a to, že je vidět k nim domů, jim tolik nevadí,” doplňuje k výsledkům průzkumu Miloslav Matoušek. Mladí lidé podle něj také častěji poptávají řešení pro chytrou domácnost, kdy se žaluzie zatáhnou automaticky po příchodu do domu.

Průzkum proběhl na začátku minulého týdne na reprezentativním vzorku 1 021 respondentů.

