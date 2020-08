Letní recepty vařte s dětmi: grilované bramborové lodičky

Jak zabavit děti? Zapojte je do přípravy oběda. Aby je ale pokrm bavil, měl by být hravý a mít třeba i nějaký příběh. A taky by měl být aspoň trochu zdravý a co nejvíc dobrý. Tohle všechno splňují naše grilované bramborové lodičky plněné tvarohem, rajčaty, jarní cibulkou a sýrem. Jak tam ovšem zakomponovat příběh? Co třeba něco ve smyslu, že první brambory byly dovezeny z Ameriky do Evropy lodí po moři? Dobrou chuť!

Zdroj fotografií a textu Akademie kvality



Recept na grilované bramborové lodičky



Počet porcí: 4 porce

Doba přípravy: 65 minut

Náročnost: *

Ingredience:

4 velké předvařené nové brambory

250 g plnotučného tvarohu

čtvrt svazku jarní cibulky

150 g oblíbeného tvrdého sýra

150 g cherry rajčátek

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Postup:

1. Brambory omyjte, osušte a přepulte. Jestli pospícháte, nechte povařit celé brambory 10 min.

a poté je rozkrojte na půl.

2. Každou polovinu brambory si připravte do alobalu, osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem. Zabalte do alobalu.

3. Nechte péct na grilu cca 40 minut. Pokud jste brambory předem povařili, stačí na zapečení 20 min.

4. Mezitím v misce promíchejte tvaroh, pokrájenou zeleninu a polovinu strouhaného sýra. Osolte

a opepřete.

5. Brambory vybalte, vydlabejte prostředky a plňte připravenou tvarohovou směsí.

6. Posypte zbylým sýrem a nechte ještě chvilku zapékat na grilu.

Tip: Jak získat z brambor co nejvíce výživy? Konzumujte je s pečlivě omytou slupkou. Je plná vlákniny a zároveň se pod ní schovává nejvíce významných látek (např. vitamin C). Pokud se nechcete ošidit

o antioxidanty, duste je v menším množství vody, nebo je uvařte v páře.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend