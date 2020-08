Jak zařídit pokoj pro školáka? 5 tipů, na co se zaměřit

Pro prvňáčka i rostoucího školáka je třeba zajistit několik úprav dětského pokoje a přizpůsobit ho pro studium. Největší pozornost si zaslouží především pracovní stůl, správně vybraná židle, ale také světlo a úložné prostory. Podcenit byste neměli ale ani vhodnou postel, respektive matraci, protože k dobrým studijním výsledkům patří i kvalitní odpočinek.

Rozdělte pokoj do funkčních zón

Než se pustíte do výbavy či přestavby dětského pokoje, pamatujte na vymezení do několika zón. Kromě herní a spací část u školáka přibude také zóna na učení. „Pokoj by tak měl mít ideálně tři hlavní části - na hraní, na spaní a na učení. Přičemž přihlédněte i k variantě, že důležitost a velikost zón na hraní a učení se může časem měnit. Z hlediska bezpečnosti pak nedávejte postel, křesla, gauče apod. pod okno, zpřístupnili byste jej tak dětem a mohl by jim hrozit pád z okna. Pozor dejte také na ostré rohy a hrany nábytku. Volte kvalitně zpracovaný a začištěný nábytek, aby se o něj především mladší děti nezranily,“ říká Jiří Bonk ze společnosti Wirtuuu.

Dostatek denního světla a výběr kvalitního osvětlení

Jedním z nejdůležitějších faktorů v dětském pokoji je osvětlení, a to jak denní, tak umělé. „Velkou roli hraje v dětském pokoji především denní světlo, které je pro učení i práci nejpřirozenější. Využijte jej proto na maximum. Nejvhodnější variantou, pokud to místnost umožňuje, je umístit stůl pro školáka přímo k oknu. Kromě oken pak lze denní světlo do místnosti přivést například také pomocí světlovodů,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway. Stejně jako na denním světle, pak záleží také na kvalitních žárovkách. Na umělém osvětlení v dětském pokoji nešetřete, zamezíte tím, aby si děti během hraní či učení kazily oči. Umělé světlo také pomůže s vymezením jednotlivých zón pokoje.

Nepodceňte výběr postele a matrace

Kvalita spánku je zásadní ve vývoji dítěte. Nepodceňujte proto výběr dětské postele ani matrace. Dětské tělo neustále roste, a proto vybírejte takovou matraci, která se přizpůsobí především dětské páteři. Pozor dávejte u vyšších matrací z visco pěny, kdy dochází k „uzavření“ těla na lůžku a zabránění přirozenému pohybu, proto nejsou pro děti a dospívající do 24 let věku z důvodu růstu a vývinu páteře vůbec vhodné. Přednost dejte raději přírodním materiálům, které jsou pro tělo nejpřirozenější, navíc jsou velmi odolné, takže je děti hned nezničí.

Pracovní stůl a židle

U pracovního stolu je kromě výšky, která by měla být cca 70 – 75 cm, důležité také jeho vhodné umístění v prostoru. Pokud to místnost umožňuje je vhodné jej umístit, co nejblíže oknu, kvůli dostatku denního světla. Zároveň je ale vhodné, aby dítě sedělo zády ke zdi. Pokud totiž sedí zády do prostoru, případně zády ke dveřím, vyvolává to v něm podvědomě neklid a zhoršuje se jeho soustředěnost.

Stejně důležitá je také správně zvolená židle. Ta by měla mít takovou velikost, aby na ní dítě při rovném sedu, kdy sedí na celé židli, nikoliv na okraji, dosáhlo pohodlně ploskami nohou na zem. „U malých školáků je v tomto případě možné pořídit tzv. rostoucí nábytek, který se přizpůsobuje jeho růstu a zajišťuje tak, aby měl po celou dobu studia odpovídající velikost nábytku. Takový má totiž vliv i na správný vývoj pohybového aparátu a usnadňuje dětem soustředění během učení,“ říká Barbora Burešová ze studia Mooden.

Úložné prostory v dětském pokoji

Samozřejmostí dětského pokoje by měl být také dostatek úložných prostor, a to nejen na hračky a oblečení, ale také na učení. Zázemí i prostory, kam si dítě může přehledně uložit své sešity, učebnice, knihy, ale i pracovní a psací potřeby a další pomůcky je pro studium velmi důležité. Kromě zásuvek v pracovním stole a polic u stolu, tak dobře poslouží i přídavný kontejner.

