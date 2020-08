Tradiční švestková povidla jako od babičky

Švestky prostě neodmyslitelně patří k české tradici a můžeme je najít ve spoustě tradičních pokrmů. My jsme si pro vás připravili jednoduchý recept na domácí švestková povidla pečená v troubě případně na sporáku.



Domácí švestková povidla

Suroviny na 4–5 menších skleniček

Švestky 5000 g

Cukr krystal 1200 g

Vinný ocet 130 ml

Skořice celá 1 ks

Badyán 2 ks

Rum 40 ml

Postup

Švestky pečlivě omyjte, vypeckujte a nakrájejte na větší kousky. Použít můžete krájecí desku s ostřičem na nože Lamart LT2061. V pekáči smíchejte švestky s cukrem a octem a nechte nejlépe do druhého dne odstát. Druhý den přidejte koření a vařte v troubě na 140 °C cca 3-4 hodiny. Během pečení občas promíchejte. Po vyjmutí z trouby nechte vystydnout, vyjměte koření a promixujeme tyčovým mixérem. Povidla přemístěte do dózy na skladování potravin, uložte ji do chladu a druhý den stejný postup opakujte, aby se z povidel odpařila veškerá tekutina. Na závěr vmíchejte do povidel rum. Takto připravená povidla můžete plnit do sklenic.

