Zařizujeme malý byt, aby se vše vešlo

Na barvě i materiálu záleží

Při zařizování garsonky je základem volba světlých barev, které prostor opticky zvětší. „Pokud potřebujete umístit do pokoje dostatek úložných prostor, volte bílý nábytek, nejlépe z dýhované či laminátové dřevotřísky. Nábytek z masivu bývá robustnější. Vybírejte kousky patřící do tzv. modulového nábytku. Jedná se o jednotlivé kousky, které skládáte jako stavebnici. Zaplníte tak i malé prostory, například v rozích, kolem oken nebo pod stropem. Takové poličky pak ocení nejeden knihomol, který neví, kam své knižní poklady uložit,“ říká Barbora Burešová z designového studia Mooden.

Skvělou službu udělají i vysoká zrcadla nebo zrcadlové vestavěné skříně. Třeba v malé předsíni bez oken prostor skvěle prosvětlí. Vestavěné skříně jsou vůbec vysoce praktickým pomocníkem. Poskytnou dostatečný úložný prostor a dokonale využijí jinak asi nevyužitelný prostor, od podlahy až po strop.

Rozložit, složit, o to tu běží

Rozkládací stoly, pohovky, vysouvací lůžka nebo skládací stohovatelné židle – to jsou kousky, které by v žádném malém bytě neměly chybět. A pokud máte to štěstí a stěhujete se do bytu s vysokými stropy, pak máte vyhráno. Pořiďte si patro. Tedy patrovou postel, kdy dole máte třeba malý obývák a nahoře malou ložnici.

Tady se určitě vyplatí navštívit truhláře a nechat si patrovou postel vyrobit přímo na míru. Malý prostor to prakticky rozdělí na spací a obývací část. Podobnou službu udělají i regály na knihy, průhledné skleněné předěly nebo paravány, které jednu větší místnost rozdělí na menší zóny. Při bydlení s partnerem nebo dokonce dítětem to jistě oceníte.

V jednoduchosti je krása

A samozřejmě se při výběru barev na stěny vyhněte tmavým odstínům nebo vzorovaným tapetám. Nejlepší službu udělá jednoduchá bílá. Pokud ovšem máte světlý pokoj s velkým oknem, kam po celý den svítí sluníčko, můžete použít i sytější barvu. Dnes jsou v kurzu šedé, béžové nebo v betonovém vzhledu.

„Každá barva určitým způsobem působí na naši psychiku a podle toho bychom měli rozlišovat barevné odstíny také v jednotlivých místnostech. Do kuchyně tak můžeme klidně zvolit energické barvy jako je například červená či terakota, které podněcují aktivitu, povzbuzují. Ty pak budou naopak nevhodné například do ložnice, kam vybíráme spíše klidnější, zenové barvy, které mohou být tmavší. Do obývacího pokoje se pak hodí hřejivé tóny, které podtrhují teplo domova a navozují pocity klidu a odpočinku. Vhodné jsou tak odstíny zelené, žluté až medové,“ říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg.

