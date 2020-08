Proměňte svou ložnici v učiněnou oázu klidu

Těšíte se celý den na to, až si v noci pořádně odpočinete, ale ráno vstáváte stejně unavení? Pokud u vás po probuzení nepřevládá pocit radosti z nového dne, ale řešíte spíše únavu a nevyspání, nastal čas zamyslet se nad tím, čím to může být. Kromě vašeho fyzického a psychického rozpoložení může být totiž na vině i nevhodně zvolený interiér či špatně vybrané doplňky.

Z hlediska typologie bytu má být ložnice soukromou, noční částí bytu, která by měla být oddělena od té společenské, denní. Bohužel se toto kdysi zažité pravidlo postupně vytrácí a tyto dvě funkce se často spojují. Je to způsobené nejen tím, že se dnes dělají menší byty, ale také skutečností, že na tento vývoj mají vliv i nové druhy interiérů s volnější dispozicí. Mění se i dříve preferovaná orientace ložnic na sever. Dnes se směřují spíše na východ, případně jihovýchod, aby dospělí vstávali za sluncem. Dětské pokoje pak odborníci doporučují orientovat spíše na jih nebo západ. Spací místnost by každopádně vždy měly být situovány směrem od hlavní ulice a dalších zdrojů hluku, které by mohly rušit klidný spánek.

Ložnice by každopádně i v dnešní době měla být v první řadě vždy hlavně místností, kde si skutečně odpočinete, zapomenete na všechny starosti a úkoly, které se k vám přes den nahrnuly, a vypnete od veškerého stresu. Proto je potřeba ji zařizovat opravdu s rozmyslem a důrazem na každý detail, tak aby působila opravdu uklidňujícím dojmem. Ložnice by nikdy neměla představovat odkládací prostor ani pracovnu. Měla by být jednoduchá, vzdušná a množství nábytku v ní by mělo být omezeno jen na to nezbytné z hlediska funkčnosti.

Postel v hlavní roli

Ložnici dělá ložnicí postel. Ta musí být pevná a kvalitní, jen tak časem nezačne vrzat a hýbat se. „Z různých materiálů je nejvhodnější masivní dřevo, a to především díky jeho vysoké kvalitě, pevnosti, vůni a dlouhé životnosti. "Čím je dřevo tvrdší, tím jsou vlastnosti postele lepší, ale zároveň roste i cena. Odměnou je pak ale tichý spánek a krásná vůně dřeva při usínání i lenošení. Postele z masivu jsou navíc reprezentativní a v posteli působí elegantně,“ popisuje Slavomír Alžbetkin, ředitel značky Javorina.

Důležitým atributem pro kvalitní spánek jsou pak také rozměry postele. U délky postele platí jednoduché pravidlo, že k vlastní výšce je třeba přičíst 25 cm, čímž získáme dostatečný prostor pro klidný a pohodlný spánek. Šířky postelí bývají standardizované. Při jednolůžkových je to 80, 90 nebo 100 cm, zatímco při dvoulůžkových bývá šířka od 140, 160, 180 nebo ideálních 200 cm. Samozřejmě, čím větší je plocha postele, tím je i postel prostornější a pohodlnější.

Kvalitní postel z masivu už sama o sobě zaručuju nadstandardní komfort. K tomu, aby se vám dobře spalo, je pak zapotřebí také vysoce kvalitní matrace. Ideální volbou jsou taštičkové matrace v tvrdém a středně tvrdém provedení s jádrem, které dokonale kopíruje tvar lidského těla. Neméně důležitou součástí postelí jsou rošty. Na pohodlný a ničím nerušený spánek má vliv nejen jejich tvar ale i materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Odborníci se shodují na tom, že pod pružinové a taštičkové matrace jsou nejvhodnější masivní rošty z tvrdého dřeva.



Doplňky, které vám (ne)dají spát

Vhodně zvolené doplňky jsou dnes v ložnici naprostou nezbytností. Mezi ty, které jednoznačně definují vzhled interiéru bezesporu patří koberce. Vedle toho, že dokáží hravě opticky měnit vzhled místnosti, také zabraňují tomu, aby po podlaze poletovaly nevzhledné chomáče prachu. Kvalitní koberce navíc také poskytují nepopsatelný pocit štěstí ve chvílích, kdy se do nich zaboříte bosýma nohama.

Dokonalou atmosféru i pohodlí v ložnici ale vždy vykouzlí až ložní prádlo. Kromě toho, že by mělo být krásné na pohled, musí být především příjemné na dotek. Na trhu dnes najdeme nepřeberné množství nejrůznější materiálů. Některé jsou levnější, jiné dražší, ale obecně je za nejkvalitnější považována egyptská bavlna. Ta je jasným synonymem pro pohodlí a jemnost. Zajímavostí je, že se s praním stává ještě jemnější. Rovnat se jí může snad jen pravé hedvábí.



