Swing mezi auty: ve Slavkově zaparkuje tisícovka historických aut

Devatenáctý ročník největšího srazu auto -moto veteránů Veteranfest Slavkov se letos uskuteční! Pořadatelé jej z původního termínu na konci června přesunuli na sobotu 5. září.

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů… ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani na děti. Ani letos nebude chybět ani stylová doprava k zámeckému areálu. Z vlakového nádraží budou vypravovány historické autobusy z Technického muzea Brno. Návštěvníky na Palackého náměstí dovezou zdarma řidiči jihomoravského Kordisu.

Akce již mnoho let láká nejen vystavovatele z celé České republiky, Slovenska, Rakouska ale i Nizozemí a Skotska. „O tom, jak to bude vypadat letos, bohužel nerozhodujeme my ani nadšení našich přátel, kteří ve starých vozech brázdí Evropou. Věříme, že i přes původní obavy, zda se kvůli pandemickým opatřením letošní ročník vůbec uskuteční, bude i letošní atmosféra dýchat starými časy plných hudby, tance a elegance a krásných dam,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Oubělická.

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhradních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný dohled nad přijíždějícími auty. Sedmičlenná odborná porota bude letos hodnotit auta a motorky hned v šesti kategoriích rozdělených zejména podle roku výroby. V šesté kategorii se porotci chtějí každý rok zaměřovat na technické unikáty. Zatímco loni hodnotili i kategorii sportovních motorek, letos dají prostor vozítkům, které „neškrábou, ale leští“, značky Velorex. Nejmladší vystavované vozidlo nebo jiný dopravní prostředek přitom může být do roku 1989. Do Slavkova se ale sjíždí i unikátní vozy pamatující dobu První republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili automobil červený Praga Baby z roku 1938. Jako první vůz značky Praga dostal páteřový rám a nezávislé zavěšení kol, pohon zajišťoval litrový čtyřválcový motor. Celkem bylo vyrobeno asi 4200 vozů v deseti sériích,“ uvedl předseda odborné komise Pavel Opletal.

Pořadatelé letos také znovu umožní vystavovatelům a prodejcům burzy najíždět auty do parku již v pátečních večerních hodinách. Brány se pak návštěvníkům otevřou v sobotu od 7.30. Největší nápor pak očekávají mezi 9.00 a 11.00 hodinou. „Přestože na místě bude dostatek pokladen, doporučujeme zakoupení vstupenky v elektronickém předprodeji. Příchod do parku tak bude mnohem pohodlnější a rychlejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubělická.

Dopravní situace

Sraz historických aut se neobejde bez dopravních komplikací. Ty jsou ještě letos ztíženy dopravním omezením přímo ve městě.

Majitelé historických aut

V sobotu 5. září bude ve Slavkově platit omezení na nájezdu ze silnice I/50. Tento nájezd, na který jste byli zvyklí najíždět, pokud jste přijížděli ze směru od Bučovic (Uherského Hradiště nebo Trenčína), bude uzavřený. Proto raději už před Slavkovem odbočte na silnici 0501 (bude tam směrovka Slavkov a Němčany). Po ulici Bučovická se pak dostanete na ulici Tyršova a odsud pak už po navigaci k registraci u golfového areálu (jeďte po šipkách “golfový areál”).

Omezení se bohužel dotkne i řidičů, kteří pojedou ze směru od Kyjova (silnice I/54). Ti si zase budou muset u železničního mostu ve Slavkově počkat na semaforu. Pokud tedy nechcete stát dlouho v koloně, doporučujeme vám raději do Slavkova přijet jinou cestou – odbočte už v Nížkovicích (nebo Heršpicích) a přes obec Hodějice se napojit na silnici I/50.

Majitelům veteránů jedoucích od Brna i Ostravy zase doporučujeme zabočit z D1 u exitu Rousínov. Cesta serpentinami do Slavkov vás ušetří stání v kopci nad Slavkovem, který budou využívat i návštěvníci mířící k odstavnému parkovišti.

Návštěvníci

Pro návštěvníky bude zřízeno odstavné parkoviště v ulici Křenovická (vedle supermarketu Billa). Celodenní parkovné je 50 korun. Do zámeckého areálu můžou návštěvníci vstoupit dvěma bránami cca. 500 metrů od parkoviště – z aleje u golfového areálu nebo z ulice Zámecká.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

5. září 2020 od 9.00 do cca. 15.00

Veteranfest Slavkov

www.veteranfest.cz

