Pozvěte přírodu k sobě domů: přírodní materiály, přírodní barvy

Láska k životu. To je doslova přeložený význam termínu „biofilní design“ – bio (život) philic (láska). Tento nový trend se na poli designu neobjevil jen tak. Více než kdy jindy teď potřebujeme klid a harmonii, které nalézáme v přírodě, a zároveň ochranu, kterou hledáme v našich domovech. Dřevěné podlahy jsou dokonalým způsobem, jak propojit venkovní prostředí s interiérem.



Příznivý účinek přírody na náš pozitivní pocit ze života by neměl být podceňován. V době, kdy v našich domovech stále častěji hledáme útočiště, si chceme pocit klidu a pohody uržet i v domácím prostředí o to více. To také vysvětluje, proč má biofilní design stále větší význam. Ekologie, udržitelnost a řemeslné zpracování jsou klíčovými pojmy moderní architektury. Při zařizování domu získaly na důležitosti prostorové aspekty, jako jsou denní světlo, výhled do zeleně a přírodní ventilace. Stále více architektů si uvědomuje, že fyzickou a duševní pohodu posiluje kontakt s přírodou. Jejich cílem je vyvolání pocitu bezpečí za přítomnosti výhledů, hra se „zelenými“ stěnami, dřevěnými podlahami a velkými skleněnými plochami směrem do zahrady, které dodávají našemu interiéru dojem exteriéru. V městském prostředí se tzv. „vnitřní zahrada“ stává oázou zeleně integrovanou do domu. Hranice mezi vnitřkem a venkem se stírají.

Trend biofilního designu se nevyskytuje pouze v architektuře, ale také v moderním interiérovém designu. Přírodní vzory a elementy se používají pro vytvoření struktury u tapet nebo omítek. Mohutný kmen stromu může posloužit jako konferenční stolek, a doslova vytvořit dojem přítomnosti lesa u vás doma. Zelená se všemi svými aspekty se zdá být nejlogičtější volbou co se barvy týče, ale zemité tóny, měkké pastelové barvy a široká škála odstínů od okrové až po slunečnicovou žlutou mají také co dočinění s matkou přírodou a perfektně se hodí k tomu, když chcete změnit váš dům v útulné hnízdo. A proč vše nezkombinovat s přírodními materiály, jako jsou len, vlna, ratan a dřevo? Nebo preferujete výsledky řemeslné tvořivosti, jako jsou makramé (drhání) a keramika? Necítíte se na to? Nevadí! Tím nejjednodušším způsobem, jak si dopřát přírodu dovnitř, je pořízení rostlin. A pokud opravdu chcete u sebe doma vytvořit vnitřní zahradu, můžete se dokonce rozhodnout pro zcela zelenou zeď.

A konečně můžete také přenést vzhled přírodních materiálů na základnu vašeho domova – na podlahu. Díky dřevěné podlaze Quick-Step nejde jen o pocit autentičnosti, s novou technologií lakování Wood for Life vám podlaha poskytne potěšení zcela bez starostí. Nevýhody, které s sebou přináší údržba dřevěných podlah, jsou díky této inovaci minulostí. Každé jedno prkno bylo ošetřeno ochrannou vrstvou, díky které se nečistoty a prach nehromadí ve struktuře dřeva. A protože jsou první známky opotřebení patrné zejména v rozích podlahy a ve spárách, spoje mezi dřevěnými plochami byly opatřeny zvláštním ochranným povlakem. Ten nejen usnadňuje odstraňování nečistot a prachu, ale také zabraňuje prosakování vlhkosti dovnitř prkna. Můžete si tak bezstarostně užívat příjemného tepla dřeva bez obav z vlhkosti, nečistot nebo skvrn.

