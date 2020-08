Interiérové trendy, které vládnou podzimu 2020

Podzim už klepe na dveře. Nové roční období s sebou přináší i nové trendy v bydlení. Odborníci z Hornbachu si je nenechali ujít a nyní vám přináší přehled toho nejlepšího a nejoriginálnějšího z interiérového vybavení pro letošní podzim a zimu. Aktuální odstíny, vzory a doplňky přemění váš byt či dům na moderní domov. Nechte se inspirovat!

„Trendům v bydlení letos vévodí rozmanitost. Pod heslem více prostoru (Make space) stojí na jedné straně funkční minimalismus, na straně druhé dominuje podzimní sezóně styl Everything goes bohatý na doplňky a výrazné barvy. Styl Family time zase reprezentuje divokost plnou kontrastů, a dokonale tak vystihuje zábavu a dovádění, které zažijete doma s rodinou. Pokud naopak preferujete klid a dokonalou harmonii, zařiďte si bydlení ve stylu Coming home. Váš domov se rázem stane relaxační oázou, do které se budete vždy rádi vracet. Z letošních trendů si vybere každý,“ říká Tadeáš Tenkl, odborník ze Světa bydlení v projektových marketech Hornbach. Všechny barvy, materiály a doplňky lze sehnat v Hornbachu. Barvy na stěny si můžete nechat namíchat v centru míchání barev tak, aby přesně odpovídaly vaší představě.

Everything goes

Dekorace namísto minimalismu – to je heslo tohoto divokého světa bydlení. To také čiší z každého centimetru místnosti: palmové listy, květy, leopardí a zebrované potisky, samet, hedvábí a mosaz vytváří kouzelnou džungli barev, vzorů a materiálů. Výrazné odstíny zelené kontrastují s jemnými odstíny růžové.

Make space

Funkční, minimalistické, přehledné: Absence zbytečných věcí vytváří svobodu, prostor a světlo a je heslem tohoto interiérového stylu. Inteligentní, jednoduché a úsporné koncepty pro posouvání, zaklápění a uložení se zrcadlí v materiálech, jako je například překližka. Tomuto konceptu se přizpůsobuje paleta barev: dřevo, kůže, hlína, kámen.

Family time

Světlá – tmavá, tvrdost – měkkost, hřejivost – chlad, staré prvky – nové prvky: Tento styl žije z kontrastů, které se vzájemně doplňují. Různé odstíny šedé chromového zabarvení až po kouřové odstíny růžové. Díky tomu vzniká soulad harmonie a vyváženosti. Dokonalé místo na zábavu, dovádění a usmiřování.

Coming home

Relaxační oáza pro vaše smysly: charakter interiéru a jeho atmosféru určují zaoblené tvary, měkké materiály a hřejivé barvy. Kdo zde bydlí, ten se může uvolnit a přitulit se. Vše k tomu vyzývá. Bohaté odstíny červené a růžové nacházejí svůj protipól ve výrazné modři a jemně fialovém odstínu.

