Výrobci z Jihomoravského kraje si převzali prestižní ocenění Regionální potravina

V neděli se u příležitosti konání Jihomoravských dožínek v Hodoníně slavnostně předávala ocenění Regionální potravina. Certifikát si převzalo devět producentů z Jihomoravského kraje, jejichž výrobky zvítězily v jedenáctém ročníku krajské soutěže .

Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 2020 získaly tyto výrobky:



Kategorie: Výrobek a výrobce: 1. Masné výrobky tepelně opracované Uzený špek z boků Bedřich Vlach 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy Paštika Švestková s Rumem a tymiánem e-jídlo.cz, s. r. o. 3. Sýry včetně tvarohu Kozí sýr přírodní dlouho zrající Markéta Palánová 4. Mléčné výrobky ostatní Kozí mléko "SEDLÁK" Eva Sedláková 5. Pekařské výrobky včetně těstovin Koláč ze skanzenu Martina Harnošová 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek Větrník JK CUKRÁRNA s.r.o. 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné) Tuřanská zelná šťáva AGRO Brno - Tuřany, a.s. 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Znojemské kdoule extra džem Ing. Zuzana Boudová 9. Ostatní Bramborové lokše s makovo-povidlovou náplní Pekařství Křižák s.r.o.





„Soutěže Regionální potravina se pravidelně s našimi výrobky účastníme a každé ocenění je pro nás nejen závazkem do budoucna, ale také důkazem, že naše práce má smysl a děláme ji dobře. Věříme, že pokud se zemědělství dělá s láskou, ve finálních produktech je to znát,“ říkají majitelé Eva a Jan Sedlákovi, kteří letos uspěli v soutěži s Kozím mlékem „SEDLÁK“. Zemědělství a chovu koz se věnují třicet let a v současné době obhospodařují zhruba padesát hektarů půdy. Na zhruba polovině z této plochy se od jara do podzimu pase stádo stopadesáti koz, na zbylé ploše pěstují ječmen, oves, triticale a vojtěšku pro výrobu senáže.

Slavnostního předávání se účastnili náměstek Jindřich Fialka za Ministerstvo zemědělství a ředitel Regionálního odboru Brno Václav Říha za Státní zemědělský intervenční fond.

Značku Regionální potravina mohou získat pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let. Tato „pečeť kvality“ garantuje, že oceněné potraviny jsou poctivé, čerstvé a pocházejí z lokálních surovin. Výrobky jsou pevně spjaty s daným regionem a často se jedná o krajové speciality.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. V současné době je oceněno 407 produktů od 313 výrobců.



Lenka Rezková

tisková mluvčí SZIF

