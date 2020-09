Zájem o nadstandardní úpravy bytů je stále velký, hitem jsou vinylové podlahy

Zablokovaný proces povolování nových staveb a prakticky vyčerpaný trh s pozemky vhodnými pro rezidenční výstavbu vyhnaly ceny bytů zejména v Praze do nevídaných výšin. V době, kdy mají mnozí zájemci o byt kvůli špatnému ekonomickému vývoji způsobenému koronavirovou pandemií problém dosáhnout na hypotéku, musí stále více peněz použít na spolufinancování. Ani to však neznamená, že by klesla poptávka po nadstandardních úpravách dokončovaných bytů.

Potvrzuje to například etablovaný developer Ekospol. „Množství klientských změn je v dnešní době zhruba na stejné úrovni jako před lety, kdy byly ceny některých bytů až o polovinu nižší. Zájem klientů o individuální úpravy vybraného bytu neklesá,“ potvrzuje Lukáš Gregor z oddělení klientských změn.

Více než polovina kupců je přitom naprosto spokojena s nabízenými standardy. Zhruba čtvrtinu zájemců o koupi bytu představují movití lidé, kteří volí vysoký nadstandard a finanční otázku přitom příliš neřeší. Zbývající necelá čtvrtina kupců by nadstandardní řešení uvítala, ale limituje je množství finančních prostředků, jimiž disponují.

Zájemci nešetří podle Lukáše Gregora z oddělení klientských změn především na podlahových plochách. „Ve standardní nabídce máme laminátové podlahy, ale mnoho zájemců dnes požaduje podlahy vinylové, které poskytujeme za příplatek,“ říká. Za příplatek – ovšem vyšší – se nabízí i třívrstvá dřevěná podlaha, která je pokládána zámkovým systémem, a sice s tloušťkou lamel 13, respektive 14 mm, přičemž 3,5 mm z toho tvoří nášlapná vrstva dřeva. Dřevěné podlahy však dnes stojí na okraji zájmu spotřebitelů, v poptávce jednoznačně hraje prim vinyl.

K přednostem vinylových podlah patří mimo jiné to, že věrněji imitují klasické dřevo – pro laika jsou na první pohled k nerozeznání od masivu. Navíc jsou příjemné na dotyk a ve srovnání s laminátovými podlahami mají pocitově teplejší povrch a jsou tišší. Pokud jde o uplatnění v bytě, požadují klienti vinylovou podlahu nejčastěji do kuchyní, kde je větší riziko polití podlahy vodou (což vinylu nevadí), ale také ji chtějí do obývacích pokojů.



Pokud jde o barevnost, mohou si zájemci vybírat ze tří desítek variant – počínaje mnoha odstíny imitací různých druhů dřeva, přes moderní odstíny šedé, a to ve variantách od nejsvětlejší téměř bílé až po velmi tmavou šedou.



V případě vinylových podlah se tloušťka lamel pohybuje kolem 10 mm, přičemž na spodní části lamel je vrstva přírodního korku. Výběr je z několika tříd zátěže – 31, 32 a dokonce 42, která nese označení Business. Pro nejnáročnější zájemce je vhodná celovinylová podlaha zátěžové třídy 32 s tloušťkou lamely 5,5 mm, jejíž předností je voděodolná protihluková podložka na spodní části lamel.

