S blížícím se podzimem se krátí dny a ubývá denního světla, jsme pak unavenější

„Osvětlení patří mezi důležité faktory ovlivňující celkové zdraví člověka a cílem by mělo být přiblížit se co nejvíce přirozenému, dennímu světlu. Správný režim spánku bývá narušen umělým osvětlením, což se pak projevuje ospalostí během dne, poruchami soustředění a spánku, ale i psychosomatickými chorobami,“ říká MUDr. Michaela Vančatová.

Není světlo jako světlo

Na první pohled by se mohlo zdát, že je světlo jako světlo, opak je ale pravdou. Umělé osvětlení z žárovek či běžných zářivekneposkytuje tělu celou šíři barevného spektra světla, kterou potřebuje pro správné fungování. „Denní světlo v sobě zahrnuje sedm barev, které se v průběhu dne různě mění. To umělé osvětlení nedokáže a zůstává po celý den stejné, navíc je často tvořeno pouze ze tří barev – žluté, oranžové a červené, které stimulují lidský organismus a při dlouhodobém působení mají vliv především na naši psychiku. Jsme častěji podráždění, ve stresu a pod neustálým tlakem,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway. Výhodou ale není ani LED osvětlení s převahou modrého světla, které má negativní vliv především na náš zrak.

Umělé světlo denní nenahradí

Blikající žárovky, především u nekvalitního LED osvětlení, mohou velmi negativně ovlivnit naše zdraví. „Způsobují rychlou únavu a často z nich také bolí či pálí oči. LED osvětlení, zvláště je-li používáno po setmění, snižuje produkci nočního hormonu melatoninu, který má vliv mimo jiné na krevní oběh, imunitu, psychiku či dokonce stárnutí. Právě nedostatek melatoninu je jednou z příčin nespavosti,“ říká MUDr. Michaela Vančatová. „Navíc přílišná intenzita světla na lidské tělo působí aktivačně. Pokud jsme tedy vystaveni celý den stejné světelné intenzitě, nejen od rána do odpoledne, ale také večer nebo dokonce v noci, ovlivňuje to náš přirozený biorytmus a může způsobovat poruchy spánku,“ dodává lékařka.





Hlavním osvětlením interiéru by tak mělo být především denní světlo. To do místnosti přivedou zejména okna, pokud jsou nedostačující, existují další řešení, jak jej do interiéru přivést. „Jednou z variant jsou světlovody. Jejich výhodou je, že přináší světlo do místnosti shora, tudíž podvědomě působí ještě přirozeněji jako zdroj denního osvětlení než okna samotná. Významně tak pomáhají snížit negativní dopady pobytu člověka uvnitř budovy a přispívají lepšímu zdraví,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry