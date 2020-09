5 nejčastějších chyb při práci se zrcadly v interiéru

Zrcadla nepochybně patří do každé domácnosti, ale nic se nemá přehánět. Pokud to se zrcadly přeženete nebo je rozmístíte bez systému, nebudete se doma cítit dobře. Umístění zrcadel by mělo mít svůj řád, proto se vyvarujte následujících pěti nejčastějších chyb.

Umístění zrcadla kdekoliv bez promyšlení

Zacházet se zrcadly jako s dekorací, kterou jednoduše vyplníte jakékoliv prázdné místo na zdi, je až příliš snadné. Zrcadla by měla být používána v interiéru s citem, a tak, aby zlepšila vzhled místnosti.

„Zda jste zrcadlo umístili správně poznáte velmi jednoduše. Pokud zrcadlo odráží neatraktivní část vašeho pokoje jako obrovskou hromadu nepořádku na stole nebo opotřebovanou dřevěnou židli, která se rozpadá, asi tušíte, že jste nezvolili šťastné místo. Nové zrcadlo by mělo vždy odrážet především nejlepší světlo a hezké kusy nábytku v domácnosti,“ doporučuje Lucie Hronová ze společnosti Amirro.

Umístění zrcadel na přímém slunečním světle

I když jednou z vítaných funkcí zrcadel je využití odrazu světla v interiéru, neměli byste je umisťovat přímo na sluneční světlo. Pokud máte zrcadlo, které je vystaveno slunci neustále, ať už na podlaze nebo na stěnách, odstraňte jej a najděte v domě jiné místo, kde bude mimo přímé sluneční osvětlení. Umístěte jej tak, že zachytí světlo z vhodného úhlu, aby se odráželo do zbytku místnosti, ale neoslňovalo. Vystavování zrcadel přímému slunci, a také vysokým teplotám, může zároveň snížit reflexní kvalitu zrcadla. Stejně tak může přímý odraz slunce v zrcadle, který dlouhodobě dopadá na určitou část interiéru, způsobit například vyšisování potahové látky, změnit barvu nábytku nebo podlahy a podobně.

Umístění zrcadel do vlhkých místností

Přesto, že zrcadla dělají v kuchyních i koupelnách opravdu dobrou službu, vlhkost jim nesvědčí. Přílišná vlhkost způsobuje vznik černých skvrn na pohledové straně zrcadla. Proto si dvakrát rozmyslete, kam zrcadlo zavěsíte. Také se snažte vyhnout umístění zrcadlových dlaždic ve sprchovém koutě nebo jejich osazení do míst, kam cáká voda z umyvadla. V exponovaných místnostech také zajistěte kvalitní odvětrávání. Pomůže také ponechání malé mezery mezi zrcadlem a stěnou.

Zrcadla v ložnici

Velmi diskutované téma. Záleží zde především na vkusu a individuálních preferencích. Z energetického hlediska není umístění zrcadla přímo před postel, kde se vidíte bezprostředně před a po probuzení, zrovna dobrý nápad. Může totiž narušovat kvalitu spánku či odpočinku. Pokud zrcadlo v ložnici chcete, vyberte pro něj místo dál od postele nebo jej zavěste nad čelo nad postel.

Umístění zrcadel na více než dvě stěny

Přesto, že zrcadla pomáhají se zvětšením prostoru, nic by se nemělo přehánět. Mít na každé zdi zavěšeno několik zrcadel a doufat, že se místnost zčtyřnásobí, není dobrý nápad. „Příliš mnoho zrcadel v jedné místnosti způsobí, že se budete v interiéru cítit nepříjemně. Zpravidla se proto doporučuje umístění na maximálně dvě stěny v místnosti,“ uzavírá Lucie Hronová.

