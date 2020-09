6 světelných triků k vytvoření příjemné atmosféry domova

Přemýšlíte, jak zpříjemnit atmosféru v interiéru? Náladu v jednotlivých místnostech podtrhne vhodně zvolené osvětlení. Díky jasnému světlu se vám bude lépe pracovat a vydržíte déle vzhůru, zatímco slabší světlo uvolní atmosféru nebo připraví tělo na spánek. Interiéroví designéři doporučují několik následujících tipů, jak efektivně využít osvětlení, aby byl váš domov vlídnější a teplejší.





Nepodceňte důležitost plánování

Pokud začínáte od nuly nebo předěláváte místnost, vytvořte si krátký nebo světelný plán, který řeší to podstatné. Přemýšlejte o tom, jaké činnosti probíhají v každé místnosti (stravování, odpočinek, práce), o klíčových vlastnostech místnosti, kterou chcete zdůraznit, a jaké architektonické prvky možná budete muset vzít v úvahu. Než se pustíte do rozhodování o designu, zvažte styl, měřítko, výkon i teplotu světel.

Vrstvěte své osvětlení

Využijte vrstvení osvětlení různými zdroji světla na různých úrovních a vytvořte celistvost prostředí i osvětlení konkrétních prvků či míst. „Využijte osvětlení tak, abyste maximálně zdůraznili velikost i tvar místnosti. Díky vhodnému osvětlení bude místnost působit větší. Níže zavěšené světlo pak navíc vytvoří iluzi výšky a seskupení osvětlení způsobí, že velké místnosti budou působit útulněji,“ říká Barbora Burešová ze studia Mooden.

Praktická stránka osvětlení

Zvažte, k jakému účelu která místnost slouží, a jak jej jednotlivé osvětlení může ovlivnit nebo mu pomoci. Například vaření vyžaduje koncentrovanější osvětlení, proto je užitečná kombinace jasných i zapuštěných světel ve skříních, nad pracovní linkou a varnou deskou. Pro čtení je naopak lepší flexibilní a bodové osvětlení. Koupelny zase vyžadují kombinaci bočních a dolních světel. Dobrým přítelem jsou také stmívače světla, které snadno a rychle změní atmosféru a teplo místnosti. „Důležitou součástí osvětlení je také denní světlo, kterého by mělo být v místnosti dostatek, protože disponuje přirozeným barevným spektrem, které ovlivňuje i lidskou psychiku,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Žárovky vybírejte opatrně

Žárovky, které si zvolíte, by měly být více než unáhleným výběrem v supermarketu. Zvážit byste měli především účel a velikost prostoru, jaké atmosféry chcete žárovkami dosáhnout, energetickou náročnost žárovky a její design či barvu. Jiné světlo se proto hodí nad kuchyňskou linku, do ložnice nebo do obývacího pokoje. Obecně jej tak lze rozdělit na osvětlení přímé a nepřímé. Přímé osvětlení slouží především k práci, je silnější a intenzivnější. Může být rozptýlené nebo bodové. Rozptýlené světlo se hodí jako hlavní osvětlení místnosti, často ale vyžaduje kombinování s dalšími světly pro vytvoření příjemné atmosféry.

Vsaďte na bodová světla a reflektory

Pomocí osvětlení můžete v různé intenzitě zaostřit na stěnu s obrazem, na architektonický prvek nebo klíčový kus nábytku v místnosti. Bodové osvětlení se tak využívá také jako dekorativní. Lze jím podsvítit římsy, klenby nebo rostliny, ale může také vycházet z podlahy, postele a podobně. Reflektory namířené na střed jídelního stolu pak fungují zase, aby přilákaly lidi k posezení. Důležitá je také intenzita světla a jeho barva.

Decentní noční osvětlení

Pokud se v noci vydáte do koupelny, může vás z polospánku vytrhnout drsné ostré světlo, kvůli kterému se vám pak bude nejen hůře usínat, ale je zároveň velmi oslňující, takže cesta zpátky do postele proběhne v poloslepotě. Investovat tak můžete do směrového osvětlení podlahy na chodbách, schodištích a v koupelně, abyste vytvořili jemné teplo a průvodce. „Dobře funguje také jemné osvětlení zrcadel, která jsou opatřena dotykovým LED senzorem. Ten je umístěný v přední spodní části zrcadla a samotný senzor pak svítí stále, i když je zrcadlo zhasnuté, takže slouží v noci jako tzv. bludička,“ říká Lucie Hronová ze společnosti Amirro.

