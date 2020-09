Mikrobiologové odhalili, co všechno vám doma létá vzduchem

Guma z pneumatik, částice slunečního krému a dokonce i DNA chlamydie. Mikrobiologové díky analýze filtrů čističek odhalují, co všechno se může objevit ve vzduchu v uzavřených místnostech.

Když toužíme po ochlazení během horkých měsíců, přijde k duhu jednoduchý větrák, vějíř i vysoce účinný ventilátor. Co však víme o zvířeném vzduchu, který nás v domácnostech obklopuje? Mikrobiologové společnosti Dyson používají skenovací elektronové mikroskopy k analýze použitých filtrů čističek vzduchu a výsledky, které při celosvětovém výzkumu odhalili, nyní sdílejí s veřejností.

Mrtvý hmyz, roztoči i částice gumy

Inženýři společnosti Dyson vyvinuli technologii čištění, vysoce účinnou při odstraňování „typických“ znečišťujících látek v domácnostech. Duální HEPA a uhlíkové filtry zachycují mikroskopické částice označované jako PM0.1 (číslo uvádí velikost v mikrometrech), stejně jako částice PM2.5, které se mohou uvolňovat z průmyslových emisí nebo spalování, a větší částice PM10, například pyl a alergeny. Navíc plyny včetně těkavých organických sloučenin (VOC), benzenu, NO2 a formaldehydu jsou detekovány a zachyceny díky technologii čištění. Nedávná analýza filtrů provedená týmem společnosti Dyson pro mikrobiologii zjistila, že mrtvý hmyz, vlasy, roztoči a částice gumy jsou méně známými znečišťujícími látkami, které se ovšem pravidelně zachycují ve filtrech čističek v domácnostech.

Kuriózní nález: Odborníky překvapila DNA chlamydie

Vzácným jednorázovým objevem během filtrační analýzy se stala i DNA chlamydie. Ačkoliv odborníci nebyli schopni potvrdit, jak dlouho byla DNA na filtru, během používání zachytili snímek její existence v prostředí. Je možné, že mohla pocházet ze zvířat, která byla v kontaktu s ptáky a jejich vedlejšími produkty, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o jednorázový incident, je obtížné s jistotou říci, jak se DNA do filtru dostala.

Lidské příběhy čtené z čističky vzduchu

„Většinou se staráme o nejmenší znečišťující látky v našem ovzduší, tedy VOC, plyny, uhlíkový prach. To jsou druhy sloučenin, o nichž jste slyšeli ve zprávách, které se zkoumají z hlediska možných zdravotních problémů. Ale pro mě jsou nejzajímavější větší částice – mohou vyprávět příběh o člověku. Obvykle dokážu zjistit, zda mají domácího mazlíčka, jestli jsou kuřáci, zda žijí poblíž frekventované silnice a spoustu dalších informací,“ říká Gem McLuckie, vedoucí vědecký pracovník oddělení mikrobiologie. Právě otevřenými okny se totiž do domácnosti dostává nejen čerstvý vzduch, ale i mnohé nečistoty. „Vítr, který fouká venku kolem našich domovů, přináší do domácností ještě více znečišťujících látek, než se v interiérech běžně vyskytuje. Spoustu z toho, co na filtrech najdu, zůstane navždy záhadou,“ uvádí Karen Holeyman, vedoucí výzkumu mikrobiologie.

Analýza SEM porovnává kvalitu vzduchu v různých koutek světa

Při analýze SEM lze chemické sloučeniny zvětšit až 300000krát vzhledem k jejich původní velikosti. Tato technologie umožňuje podrobnou analýzu, která vypovídá o tom, jak kvalita ovzduší ovlivňuje každodenní život lidí. Mikrobiologům to pomáhá identifikovat látky znečišťující ovzduší v domácnostech. Výzkumníci mohou díky tomu vyvíjet technologie, které budou reagovat na reálné domácí prostředí, nejen na laboratorní testy. Vzorky použité v analýze filtru SEM představují celkový obrázek domácího prostředí. Analyzují se filtry z celého světa, včetně Asie, Evropy, Ameriky a Austrálie. Díky globálnímu výzkumu tak lze porovnat kvalitu vzduchu v různých částech zeměkoule.