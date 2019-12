Vánoční příloha, která je u nás nejznámější: oblíbený bramborový salát

Bramborový salát je oblíbená vánoční příloha, kterou nemusíme připravovat jen o vánocích. Výraznou chuť bramborového salátu různých obměnách znali již v Rakousko – Uhersku a carském Rusku, znají ho v Polsku, ve Velké Británii, Holandsku, v Americe a určitě i na mnoha dalších místech. Bramborový salát vhodně doplňuje různé druhy masa. Nejen smaženého kapra na vánoce, ale i v trojobalu smažené vepřové, nebo kuřecí řízky, krocana, pečené vepřové a telecí maso, různé druhy klobás, nebo sekanou. Bramborový salát je výborný také samotný, s dobrým pečivem, nebo i bez něj.

Bramborový salát v českém provedení

Bramborový salát se u nás připravuje již několik století. Ve své kuchařce recept na bramborový salát zmiňuje i česká vlastenka a vyhlášená kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Základem bramborového salátu jsou vařené brambory, vařená kořenová zelenina, majonéza, nebo jen octový dresink. Dále se recepty liší. Mnohým by chyběla vařená vejce a kyselé okurky, někdo do salátu dává uzené maso, šunku, nebo měkký salám. Některé kuchařky dochucují salát hořčicí, cibulí, nebo koprem. Další vychytávkou je nastrouhané jablko na zjemnění chuti. Pokud chceme salát vylehčit, použijeme namísto majonézy bílý jogurt. Kdo má rád sterilovanou zeleninu, přidává i sterilovaný hrášek, nebo kukuřici. Zajímavá chuť vznikne přidáním ančoviček, nebo kapari. Kdo chce vnést do českého receptu více exotiky, přidá kari koření, nebo sezamová semínka. V českých domácnostech se bramborový salát připravuje různě a v mnoha rodinách se vlastní specifický recept dědí z generace na generaci beze změn. Některé kuchařky a kuchaři naopak rádi experimentují a bramborový salát připravují pokaždé jinak, v různých variacích. Jediné správné kritérium pro „ten pravý“ bramborový salát je pouze jeho dobrá chuť.

Bramborový salát ve světě

Bramborový salát se jí téměř po celém světě a má řadu podob. Mutace bramborového salátu se podávají v mnoha teplotách – chlazený, který je nejznámější i u nás, v pokojové teplotě, nebo teplý, někde dokonce horký. Také maso, které se k bramborovému salátu přidává je různé. Jí se s rybami, pečenou šunkou, krocanem, pečenými, nebo uzenými koleny i telecím masem. Do salátu se přidává i čočka a paprika, majonézu nahrazuje vinný dresing. Dá se říci, že bramborový salát je v některých zemích tomu našemu českému velmi málo podobný a společné mají pouze vařené brambory.

Vyzkoušený recept na bramborový salát

Složení:

Vařené brambory, vařená kořenová zelenina, kyselé sterilované okurky (nejlépe domácí, nebo znojemské), vejce, majonéza i bílý jogurt, plnotučná hořčice, jablko, cibule, olej, sůl, mletý pepř, lák z okurek.

Postup:

Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Vedle uvaříme kořenovou zeleninu (mrkev, petržel a celer), vaříme ji celou, nebo rozkrojíme na velké kusy, zejména v případě celeru. Také necháme vystydnout. Natvrdo uvaříme vejce, která po vyjmutí ponoříme do studené vody (lépe se loupou). Připravíme si dostatečně velkou a hlubokou mísu, do které se bramborový salát pohodlně vejde a ve které zbude dost místa na jeho důkladné promíchání. Z láku vyjmeme sterilované okurky a nakrájíme je na malé kousky. Totéž uděláme s vychladlou kořenovou zeleninou, oloupanými brambory a vajíčky. Na krájení brambor a vajec můžeme použít i kolečko s ocelovými strunami. Do vzniklé směsi nadrobno nakrájíme cibuli. Najemno nastrouháme oloupané jablko a ve stejném poměru přidáme jogurt a majonézu. Samostatně v misce promícháme plnotučnou hořčici s pár lžícemi oleje (dohromady by se při míchání celého množství salátu špatně spojovaly) a přidáme spolu s lákem z okurek (nahradí ocet) do salátu. Dostatečně osolíme a opepříme a v míse důkladně několikrát promícháme, nejlépe velkou vidlicí. Bramborový salát v míse upěchujeme a zarovnáme. Docílíme tím lepšího prolnutí jednotlivých ingrediencí.

Důležité je salát udělat alespoň den předem a umístit do chladu. Dobře se „naleží“ a více vyniknou všechny jeho chuti. Pokud se nesní najednou celé množství salátu, zbytek opět „upěchujte“, v chladu počká, až na něj zase dostanete chuť.

