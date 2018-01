Hrozí kalamita kůrovce, polámané stromy v lesích se nedaří vytěžit

Českým lesům hrozí podle odborníků obří kůrovcová kalamita. Stále v nich zůstávají až 3/4 stromů, které loni na podzim polámal orkán Herwart. Jenže stromy se za necelé dva měsíce stanou pochoutkou pro novou generaci kůrovce, která se na jaře vylíhne. Podle majitelů lesů je přitom už teď jisté, že veškeré kalamitní dřevo nestihnou včas vytěžit a odvézt.

Orkán Herwart poničil a polámal miliony stromů po celé republice. Ještě tři měsíce po jeho řádění to v lesích vypadá třeba na Vysočině katastrofálně. Polámané stromy jsou prakticky v každém z nich. Jejich těžba jde jen velmi pomalu.

I když se těží naplno, v lesích stále zůstává 70 procent orkánem polámaných stromů. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, na Vysočině a v horských oblastech.

"Zima nám nepřeje, nemrzne, jsou nepřístupný lokality," shrnul obtížnou situaci jednatel Správy městských lesů Jihlava Václav Kodet. "Na horách je dříví pod sněhem, takže se k němu nedostaneme," doplnila mluvčí společnosti Lesy ČR Eva Jouklová.

Vytěžit a odvézt kalamitní dřevo by přitom bylo potřeba nejpozději do konce března a to kvůli kůrovcovi, který se začne v tu dobu rozmnožovat a pro kterého jsou ležící stromy něco jako kaviár. Z lesů je ještě potřeba odvézt odhadem stovky tisíc kubíků dřeva, je tedy jasné, že se to včas nestihne.

"On bude mít velký prostor, aby vyvedl první generaci poměrně silnou a od toho se pak odvíjí celý letní boj s tím kůrovcem," doplnil Kodet.

Podle odborníků dosáhne letos kůrovcová kalamita obřích rozměrů, nejohroženějšími oblastmi jsou kraje Jihočeský a Moravskoslezský a Vysočina. "Připravujeme obranné opatření. Na nákup lapáků a lapačů máme připraveno 170 miliónů korun," uvedla Jouklová.

Orkán Herwart po celé republice v lesích poškodil odhadem více než jeden a půl miliónu kubíků dřeva. Škody přesáhly miliardu korun. Pokud kůrovec napadne a tím znehodnotí polámané stromy, ztráty ještě porostou. Odstranit veškeré kalamitní dřevo se podle odhadů podaří nejdříve v létě.



