Science centrum iQLANDIA: Sexmisie otevřena!

Je to tu! Liberecká iQLANDIA znovu otevírá svoji nejkontroverznější expozici – Sexmisii. Nechte tak stud doma a přijďte prozkoumat tolik oblíbenou a mírně lechtivou výstavu, která nemá v Evropě obdoby. Z relaxační zóny – „Matčina lůna“ – se tu vydáte celkem do čtyř sekcí. V té pod názvem „JÁ“ se dozvíte všechno o tom, co se člověkem děje po sexuální stránce od narození, přes pubertu až po dospělost. V oddělení MY prozkoumáte věci kolem života v páru – od líbání přes antikoncepci až po nejrůznější sexuální polohy.

Jak se na sex dívají odlišné národy, kultury a náboženství? A jak to chodí ve světě zvířat? Čí spermie je rychlejší – gorilí, nebo lidská? Tak na to vám odpoví tým iQLANDIE v části „MY“. A jestli jste se někdy báli na něco zeptat, pak račte vstoupit do sekce „TABU“, zvlášť tady vám vyvrátí mýty, které se kolem sexu tradují, a odhalí nejrůznější tabuizovaná témata.

V expozici se mimo jiné můžete těšit i na nové interaktivní exponáty. Vyzkoušíte si tu třeba hod spermií, simulaci těhotenství nebo vyšetření prsu. Sexmisie, která vznikala ve spolupráci se sexuology a dětskými psychology, je vzhledem ke svému námětu přístupná dětem od dvanácti let, mladším pak v doprovodu dospělých.

IQLANDIA, o. p. s., je členem České asociace science center.

