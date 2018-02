Změny pro řidiče: zvýšení pokut a zjednoušení bodového systému

Bodový systém řidičů by se měl razantně změnit, to plánuje ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Vzniknout by měly tři sazby bodů, které budou odstupňované podle závažnosti přestupku. Řidiči by pak sice dostali méně bodů, ale platili by vyšší pokuty. A za některé přestupky by nově mohli přijít rovnou i o řidičák.

Na jednu stranu zpřísnit, na druhou ale zjednodušit bodový systém postihu neukázněných řidičů, to jsou plány ministerstva dopravy. "Ten systém, který už byl připraven v minulém volebním období, je systém ,který chce zpřísnit postihy pirátů silnic a za bagatelní přestupky těm slušným řidičům v postatě to velmi zjednodušit a nebazírovat na hloupostech," vysvětlil ministr dopravy Dan Ťok.

Řidiči by tak nově mohli získat více trestných bodů za jízdu na červenou nebo za překročení rychlosti. "Není tam nijaké zásadní zhoršení, jsou tam takové věci, aby například vjetí na železniční přejezd na červenou mohlo být velmi výrazně trestáno a věci, které opravdu mohou nevinným řidičům ohrozit život," doplnil Ťok.

"Je tam řada návrhů, je to jednak ta záležitost, že bude po dvou bodech. Se bude více méně skákat v uvozovkách, ale je tam například, že na červenou by nebylo pět bodů, ale šest bodů by ztratil řidič, ale i to, že by se ta pokuta zvýšila až na 75 tisíc korun," uvedl mluvčí motoristického spolku ÚAMK Igor Sirota.

Za jízdu pod vlivem alkoholu by mohli řidiči zaplatit pokutu až pětasedmdesát tisíc, stejně tak za řízení bez řidičáku. Vjetí na železniční přejezd na červenou by nově řidiče mohlo stát až pětadvacet tisíc.

"Je tam i bod, který říká takzvané heslo dvakrát a dost, tudíž pakliže vážný přestupek spácháme dvakrát za sebou, tak bychom mohli přijít o řidičský průkaz," doplnil Sirota.

"My bychom taky chtěli zamezit tomu, že se bude debatovat o výši pokuty, to znamená, bloková pokuta bude jenom jedna, ať už tam nejsou rozmezí a bude to jasná částka buď 5000, 2500 nebo 1500," uvedl Ťok.

Případnou změnu bodového systému mohou řidiči očekávat nejdříve v průběhu roku 2019, pokuty za dopravní přestupky by ale mohly být zvýšeny už letos.



