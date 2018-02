Letenkám se daří: loni rekordně, letos raketově

Zatímco v roce 2016 prodala Letuška.cz celkem 294 560 letenek, loni to bylo už 395 tisíc, tedy o 100 tisíc víc. Na prodaných letenkách se z poloviny podílela korporátní klientela, druhou polovinu tvořil internetový prodej. Menší část z nich, zhruba 40 %, tvořily letenky nízkonákladových dopravců. Pod výrazný růst se podepsala také už 4 roky po sobě klesající cena letenek. Loni se dostala na dlouhodobé minimum, když spadla oproti roku 2016 o 560 Kč na průměrných 8 900 Kč. Pro zajímavost – nejlevnější letenku Letuška prodala za 490 Kč do Milána. Naopak nejdražší letenka na Bora-Bora ve Francouzské Polynésii stála závratných 288 764 Kč.

„Současné hospodářské výsledky nám samozřejmě dělají radost. Daří se nám oslovovat nejen soukromé cestovatele, ale i firemní klientelu, která tvoří významný podíl prodejů. Na takto rekordních cifrách se ale pochopitelně podílí celá řada faktorů. Na pražském letišti sílí konkurence, která tlačí ceny letenek dolů, kromě toho posiluje koruna a výhled ekonomiky je celkově optimistický, takže Češi, kteří jsou hladoví po cestování a mají v průběhu roku obecně více dovolených, se mohou častěji vydávat do zahraničí. Navíc stále přibývá služebních cest,“ komentoval Josef Trejbal, ředitel Letušky.cz.

Češi loni u Letušky nakoupili letenky do celkem 1 096 destinací po celém světě, což bylo o 28 méně než před rokem. Vévodila jim opět Paříž, za kterou se loni zařadil Londýn, Amsterdam a Moskva, z předloňské první čtyřky tak vypadla Barcelona. Mezi mimoevropskými destinacemi v roce 2017 kraloval New York, po kterém následoval Bangkok a Dubaj. Na opačné straně žebříčku se nacházelo celkem 50 nejunikátnějších destinací, do kterých se prodala pouze jediná letenka.

