Regulovat makléře nestačí, vzdělávání v této oblasti by se mělo specializovat

Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie nebo minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. To vše má přijít se speciálním zákonem, který by reguloval realitní zprostředkovatelskou činnost. Zákon plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj předložit do meziresortního připomínkového řízení do konce února, v ideálním případě by mohl vstoupit v účinnost na začátku roku 2019. „Nedělám si iluze, že by to mohlo jít tak rychle, ale pokud se tak skutečně stane, bude to jen dobře. Důležité je, aby se zákon konzultoval s odbornou veřejností a dával smysl,“ říká Martin Fojtík, provozní ředitel Fincentrum Reality.

Česká republika je při pohledu do statistik doslova velmocí realitních makléřů. Podle dostupných údajů zde operuje zhruba 15 tisíc realitních zprostředkovatelů, což je v přepočtu na jednoho obyvatele v Evropě nejvíce. Jedním z důvodů je fakt, že tuto činnost může vykonávat prakticky kdokoliv bez minimálního vzdělání, kvalifikace, schopností či praxe.

„Je potřeba vyčistit trh od nepoctivců. Ekonomice se daří, nemovitosti se prodávají, hypotéky jsou stále dostupné… Proto je tady stále velký prostor, aby se na trhu objevovali makléři, kteří klientovi místo profesionální a spolehlivé služby nabídnou hochštapleřinu,“ doplňuje Martin Fojtík z Fincentra Reality, kde už nyní budoucí makléři procházejí vstupním čtyřkolovým školením. „U nás absolvují právní vzdělávací cyklus, musejí mít základní znalosti o marketingu a nakonec skládají makléřskou zkoušku. Její nesplnění znamená ukončení spolupráce s naší společností.“

Důležitou změnou v návrhu je u realitních zprostředkovatelů změna živnosti z volné na živnost vázanou. Makléř bude muset splňovat několik podmínek, zejména mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie a obchodu nebo stavebnictví. Další eventualitou je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Podle Martina Fojtíka by se vzdělání v této oblasti mělo specializovat. „Praxe je sice super, ale už se nikde neříká, jak ji získat. Osobně se přikláním k tomu, aby existoval statut makléřské zkoušky, tedy způsobilosti. V prvé řadě by mělo jít o vzdělání v této oblasti a ověřování schopnosti makléřů. Nikoliv jen represivně omezit a dát mantinely.“

Návrh zákona například počítá s povinností realitního makléře uvádět v inzerci všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost. „Tohle se bohužel stále porušuje, zároveň se zapomíná na jednu věc - už dnes je přece jasně definováno, že nesmíte uvádět zavádějící informace a tak uvést zájemce v omyl. Jenže nikdo to nekontroluje, a když už se na pochybení přijde, neexistuje možnost, jak s takovým makléřem naložit. Například mu odebrat licence a donutit ho opět jít na zkoušky,“ upřesňuje Martin Fojtík z Fincentra Reality, podle kterého panuje napříč realitními agenturami shoda na tom, aby se zákon o realitních zprostředkovatelích uvedl do praxe co nejdříve. „Snažíme se o diskuzi jak mezi realitními odborníky, tak na úrovni vlády či sněmovny,“ doplňuje Martin Fojtík.

