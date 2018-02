Nová naděje: díky hromadným žalobám mohou lidé získat miliony

V Česku by už brzy mohlo být možné podávat hromadné žaloby. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z hnutí ANO by chtěl, aby byl zákon hotový už za rok. Jeho záměr vítá i opozice. Hromadná žaloba by podle Pelikána měla pomoci lidem, kteří teď na vymáhaní škody často rezignují.

Místo tisíců identických žalob a soudních sporů jeden soud a jedna hromadná žaloba. Možnost, aby více lidí mohlo žalovat v jednom soudním sporu, teď chystá ministerstvo spravedlnosti.

"Typicky to může být náhrada mzdy, kdy jsou ti lidé poškozeni zaměstnavatelem, nebo bankovní poplatky. Hromadné žaloby by právě tomu měly pomoci," vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Ministr Pelikán se inspiroval v jiných evropských zemích a zejména ve Spojených státech. Tam se lidé v hromadných žalobách domohli miliardových odškodnění. I u nás už existuje možnost podat společnou žalobu - má to svá ale.

vysvětlil Tomáš Palla ze Sdružení na ochranu spotřebitelů.