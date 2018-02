V ČR chybí domovy pro seniory, čekací doba je i 12 let

V České republice je zoufalý nedostatek domovů pro seniory. Čekací doba na jedno lůžko je v průměru až jeden rok a domovy hlásí téměř stoprocentní vytíženost. Senioři tak nemají, kam jít. Přitom jich u nás aktuálně žijí téměř tři miliony.

Být seniorem v dnešní době není jednoduché, zvláště pokud nemáte kde bydlet, nebo dokonce potřebujete lékařskou pomoc. Jen každý padesátý důchodce totiž v průměru sežene místo v domově důchodců.

"Domovů pro seniory je zoufalý nedostatek. U nás je čekací doba do 12 let. 30 procent seniorů má zájem o umístění, ta generace je připravena si stáří užít, ale odpovědné instituce na to připravené nejsou," vysvětlila Jitka Hoplíčková z Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory.

V Praze připadá na tisíc seniorů ani ne deset lůžek, problém je ale celorepublikový. Dohromady je teď ve státních zařízeních necelých 57 tisích lůžek, přitom u nás žijí skoro tři miliony seniorů.

Senioři, kteří se nedostanou do státních zařízení, mohou využít ještě druhou šanci a to soukromé domovy - i ty ale už teď hlásí plné stavy. "Bohužel je stále obrovský nedostatek lůžek na trhu. V tom veřejném sektoru klienti samozřejmě platí výrazně méně a pořadníky jsou tam plné. U soukromých zřizovatelů se čas od času místa najdou," řekl Boris Šťastný z Alzheimer Home.

Statistický úřad OSN dokonce uvádí, že v roce 2050 bude Česká republika na předních místech s nejstarším obyvatelstvem - kdy bude 41 procent české populace v seniorském věku.

