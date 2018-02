Dobrá zpráva: doplatky za léky mají být stejné ve všech lékárnách

Stejné doplatky za léky pro všechny, to je požadavek České lékárnické komory. A zazněl i dnes na setkání zástupců lékárníků zemí V4, které se konalo v Praze. Komora chce, aby pacient zaplatil za stejný lék na předpis stejný doplatek ve všech lékárnách. Tak, jak je tomu ve většině evropských zemí.

Ve snaze ušetřit pacienti obíhají lékárny, aby dostali svůj lék na recept s co nejmenším doplatkem. Není totiž výjimkou, že doplatky za ten samý přípravek se liší o desítky, ale i stovky korun.

"Pacient, který hledá a je schopný třeba daleko cestovat, si najde lékárnu, která lék nabízí velmi levně - dokonce i bez doplatku. Na druhou stranu pacienti, kteří cestovat nemohou, platí doplatky výrazně vyšší," vysvětlil právník Ondřej Dostál.

Lékárnická komora by chtěla, aby se s lékovou turistikou u nás skončilo. Požaduje, aby to v Česku bylo jako ve většině evropských zemí a doplatky na léky na předpis byly ve všech lékárnách stejné

V současné době je totiž stanovené jen maximum, kolik si člověk za ten který lék na předpis může připlatit. Lékárny si tak mohou cenou doplatků konkurovat. "Silné lékárenské řetězce nakoupí léky za nižší cenu, což se může promítnout do nižšího doplatku," dodal právník.

"Velké rozdíly jsou dány tím, že výrobní firma nedodává za podobných podmínek na celý český trh, a to je to, co chceme primárně změnit," vysvětlil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Při stejných doplatcích by pacienti předem věděli, kolik zaplatí, což teď zjistí až přímo v lékárně. Na druhou stranu je otázkou, jestli by se podařilo dosáhnout toho, aby se to pacientům vyplatilo i finančně.

