Za ordinaci v odlehlé oblasti milion: tak ministerstvo láká zubaře

Ministerstvo zdravotnictví finančně podpoří vznik ordinací zubařů v oblastech, kde jich je nedostatek. Do pohraničí by mělo jít během čtyř let 100 milionů korun - na jednu ordinaci by tak vycházel zhruba milion a dvě stě tisíc. Zubaři ale tvrdí, že je to málo.

Když potřebují navštívit zubaře obyvatelé Staré vsi u Rýmařova, to aby si vzali den volna. Někteří mají totiž svého lékaře vzdáleného i několik desítek kilometrů. "Lidi dojíždí do Šternberka, to je z Rýmařova 28 kilometrů," soudí jeden z místních. "Do Olomouce je to 60, do Šumperka tak 25," uvedl další.

Podle zdravotních pojišťoven je nejhorší situace na Českolipsku, Bohumínsku, Děčínsku a Chomutovsku. "Je to způsobeno jednak věkovou strukturou zubních lékařů - máme hodně důchodového věku. Jednak je to způsobeno tím, že nejsme zajímavá lokalita pro mnohé mladé lékaře," vysvětlila zubařka Alena Mitterová.

Hlavní problém podle ministerstva není malý počet zubních lékařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění v České republice. "Většina mladých lékařů, která nepochází z této oblasti, k nám nechodí. Jsou to výjimky, ale po roce, po dvou letech nás opouští a jdou do velkých měst," doplnila Mittenová.

Aby ministerstvo do neatraktivních lokalit zubaře nalákalo, chystá vábničku v podobě štědré dotace. "Dotace pomůže zubařům pokrýt vysoké počáteční výdaje spojené se zařízením ordinace, například na nákup křesla, rentgenu atd., které je mohou odrazovat od zřízení praxe v těchto oblastech," uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.