Řidička se spolehla na navigaci, jela po dálnici D6 v protisměru

Svým očím nevěřili v pondělí v noci dopravní policisté, kteří na Chebsku kontrolovali provoz na dálnici D6. Náhle totiž potkali auto jedoucí v protisměru. "Policisté jeli v pravém jízdním pruhu a na stošedesátém kilometru u Odravy potkali vozidlo v protisměru, které je míjelo u středových svodidel a dále pokračovalo v jízdě směrem na Sokolov," popsala nečekané setkání policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Policisté se okamžitě otočili, zapnuli výstražná světla a vydali se za autem. Řidička krátce nato zastavila. Jeden policista pak řídil dopravu, zatímco druhý zbloudilé auto navedl mimo dálnici. "Policista vyzval řidičku k předložení dokladů a k dechové zkoušce. Řidička měla doklady v pořádku a dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem," doplnila mluvčí. A jaký byl tedy důvod nebezpečné jízdy? Žena se mužům zákona přiznala, že se při jízdě zcela spolehla na navigaci, kterou ovšem už delší dobu neaktualizovala.

Řidičce teď hrozí pokuta až deset tisíc korun, odebrání řidičáku až na rok a za svůj "kaskadérský" kousek navrch ještě přijde o sedm bodů.

Co dělat, když se na dálnici dostanete do protisměru?



Rozsvítit všechna světla včetně výstražných, aby bylo vozidlo dobře vidět a pokud to situace dovolí, přejet co nejdříve a bezpečně do odstavného pruhu či na krajnici na levé straně a nechat rozsvícená alespoň výstražná světla.

Cestující by si ve vozidle měli obléci reflexní vesty a co nejrychleji vozidlo opustit a jít za svodidla dálnice, dostatečně daleko, do bezpečné vzdálenosti od odstaveného vozidla a zavolat policii.

Naopak se na dálnici nikdy neotáčejte ani necouvejte!

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy