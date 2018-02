Stát dá na výměnu kotlů miliardu, pošle ji na sever Moravy

Další miliarda korun poputuje ze státního rozpočtu do Moravskoslezského kraje na zlepšení kvality ovzduší. Většina peněz je určena na podporu kotlíkových dotací. Nově si ale žadatelé nemusejí nejdřív zaplatit kotel sami a pak čekat na proplacení - peníze dostanou rovnou.

Podle odhadů bylo v Moravskoslezském kraji na pětadvacet tisíc starých, nevyhovujících kotlů – první a druhé emisní třídy, z nich unikalo do ovzduší až sto kilogramů prachu. Od počátku kotlíkových dotací 16 tisíc lidí kotel vyměnilo za ekologičtější.

Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec chce v tomto trendu pokračovat. Ze státního rozpočtu pošle do Moravskoslezského kraje miliardu a přichází také s novinkou. Chce aby bylo možné výměnu kotle předfinancovat formou půjčky od Státního fondu životního prostředí.

Žadatel o dotaci by už tak nemusel sáhnout do vlastní kapsy a čekat měsíce na proplacení. To by mohlo nalákat i sociálně slabší obyvatele. Tento systém se bude pilotně testovat právě v moravskoslezském regionu.

Navíc do čtyř let musí být všechny staré kotle po celé republice vyměněny, jinak majiteli hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.