Předkupní právo komplikuje situaci na realitním trhu

Velké problémy přineslo znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků do občanského zákoníku. Současná úprava totiž výrazně ovlivňuje domácí realitní trh. Podle analýzy společnosti Fincentrum Reality se předkupní právo dotýká až 50 % všech jejich transakcí od nového roku. „Je to obrovská komplikace a nikdo pořádně neví, jak ji řešit. Myslím, že to realitní trh může ochladit. Stát by měl co nejdříve zákoník novelizovat,“ prohlásil Martin Fojtík, provozní ředitel z Fincentrum Reality.

Nejvíce diskutovanou je v současné době situace při prodeji bytu, ke kterému se váže spoluvlastnický podíl k jiným nemovitým věcem – nejčastěji ke garážovému stání, předzahrádce nebo sklepu. Od ledna musíte tyto nebytové jednotky nejprve písemně nabídnout ostatním majitelům v domě. Do té doby nemovitost není volná… Ta bude až ve chvíli, když se ve stanové lhůtě někdo nevyjádří nebo spolumajitelé rovnou podepíší, že se předkupního práva vzdávají. „Před nedávnem jsme s jedním klientem museli obeslat 120 spoluvlastníků garáže. Na jejich vyjádření čekáme tři měsíce. Praxe je zatím taková, že o tyto nebytové prostory projeví minimálně jeden ze spoluvlastníků zájem, což významně ovlivňuje prodej nemovitosti,“ popisuje Andrea Daňhelová, vedoucí právního oddělení z Fincentra Reality.

„Předkupní právo zavedlo na realitním trhu velkou nejistotu. Lidé se bojí do transakcí chodit,“ doplnil Martin Fojtík. Podle údajů z Fincentra Reality již 10 % kupujících v důsledku uplatnění předkupního práva jiným spoluvlastníkem od prodeje odstoupilo. Největší zájem je samozřejmě o parkovací místa. Kupující si pak rozmyslí koupi nemovitosti, kde do poslední chvíle nebude vědět, zda bude či nebude moct zaparkovat v garáži. „Rodiny v současné době disponují obvykle dvěma vozy.

V některých bytových jednotkách je navíc nedostatek parkovacích míst. Očekáváme, že se o ně spoluvlastníci poperou a prodávajícímu se významně zhorší situace při nalezení zájemce o koupi jeho bytu,“ tvrdil Martin Fojtík, podle kterého se ve 20 % řeší právě „strkanice“ kolem parkovacího stání.

Zpětné vymáhání? Je to možné!

V současné době developeři často vystavují bytové komplexy tak, že se k bytové jednotce vážou podíly na dalších pozemcích, které jsou kolem nemovitosti – například dětská hřiště nebo malá parcela s popelnicí. Komplikací, kterou můžou v praxi přinést špatné sousedské vztahy, mohou představovat hlavně příjezdové cesty a jiné související pozemky. „Zejména na ně se v rámci tohoto zákona zapomnělo. Zájemce o takový dům může přijít o příjezdovou cestu, kterou si následně bude muset zajistit. A to nejčastěji zřízením věcného břemene, které patrně zadarmo nebude,“ předpovídala Andrea Daňhelová z Fincentra Reality.

Na skutečnost, že neproběhla nabídka v rámci předkupního práva, se navíc může upozornit také po transakci. To může mít neblahé následky pro nového majitele bytu – o garáž nebo sklep může přijít. Proto je důležité, aby o novém zákoně realitní agentury upozorňovaly s dostatečným předstihem. „Už jsme se setkali s případem klienta, kterému někdo poradil, že se tento zákon na jeho nemovitost nevtahuje. Všechno jsme pak kvůli tomu museli předělávat. Již dlouhodobě voláme po regulaci realitní činnosti, aby se něco takového nestávalo,“ prohlásil Martin Fojtík z Fincentra Reality, podle kterého by se předkupní právo mělo co nejdříve novelizovat.

„Na tahu je stát. Situaci by šlo efektivně vyřešit dvěma způsoby, například tím, že předkupní právo spoluvlastníků úplně zruší. Vhodnějším řešením je rozdělení převodu vlastnictví podílu podle toho, zda se jedná o věc hlavní či vedlejší,“ doplnila Andrea Daňhelová, vedoucí právního oddělení z Fincentra Reality.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy