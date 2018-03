Pohyb seniorům fyzicky i psychicky prospívá, sportuje jich jen 18 %

V Česku se sportovním aktivitám věnuje asi třetina populace. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že nejaktivnější jsou mladí lidé od 15 do 24 let, a naopak těmi nejméně aktivními jsou senioři. Ve věku nad 65 let jich u nás sportuje pouze 18,1 %. 1 Pohyb a aktivní trávení volného času jsou pro seniory velmi důležité, i proto je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) v rámci svého fondu prevence podporuje. Sport totiž nejenže ovlivňuje jejich zdraví a kondici, ale působí pozitivně i na psychiku a socializaci ve společnosti.

Stáří s sebou přináší řadu fyzických změn, kterým se nikdo z nás nevyhne a kterým se musíme přizpůsobit. S vyšším věkem se snižuje naše pohyblivost, klesá svalová hmota a mění se celkové držení těla.2 I přesto je důležité na sport nerezignovat. Je totiž jedním z faktorů, jenž nám pomáhá udržet kvalitu života co nejdelší dobu. Sportu se podle posledních dostupných statistik u nás věnuje zhruba 12,5 % seniorů ve věku 65-74 let a celkem 5,6 % v kategorii 75+.1 Tato čísla jsou důkazem, že vyšší věk může být pro sportovní vyžití určitým limitem, ale rozhodně ne definitivním.

„ZP MV ČR díky svému fondu prevence podporuje i aktivní životní styl seniorů. Nabízí jim až pětisetkorunové příspěvky na různé pohybové aktivity nebo například na preventivní sportovní prohlídku. Příspěvek mohou použít na nákup permanentky na plavecký kurz, aguaaerobic, jógu nebo fitness“ vyjmenovává Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Škála sportů vhodných pro seniorskou populaci je poměrně široká. Vhodné je například plavání, které protahuje celé tělo a zároveň šetří klouby. Dále se doporučuje jóga, tanec nebo tai-či, jež zlepšují pružnost, koordinaci a přispívají k duševní pohodě. Ale i obyčejná chůze umí dělat s kondicí zázraky. Zařadit by se ovšem měl i silový trénink. Hovoří se o tom, že svalová síla se po 50. roce věku snižuje každých 10 let o 15 % a po sedmdesátce dokonce o 30 %, zatímco posilování dokáže úbytek svalových vláken nahradit z 25 až 100 %.2

Senior by si svůj typ sportu měl vždy vybírat s ohledem na svůj zdravotní stav, aktuální kondici a podle svých zálib. Určitým vodítkem mu může být také zdravotní pojišťovna, která prostřednictvím svých obchodních partnerů poskytuje nejrůznější slevy a výhody: „Kromě klasických příspěvků přímo od pojišťovny mají naši klienti možnost využívat slevy na zboží a služby u spolupracujících partnerů z nejrůznějších oblastí, tedy i fitness, zdraví a zdravého životního stylu,“ doplňuje Hana Kadečková.

Zdroje:

