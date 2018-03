Facebook čelí skandálu, Zuckerberg odmítá v Británii cokoli vysvětlovat

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg bude vypovídat před členy amerického Kongresu během několika týdnů. Před britský parlament ale předstoupit odmítl. Facebook reagoval na skandál s neoprávněným použitím dat uživatelů představením nových bezpečnostních opatření.

SpaceX, Tesla a teď i legendární pánský časopis Playboy ruší své profily na Facebooku. Sociální síť čelí obviněním z nedostatečného zabezpečení dat uživatelů v důsledku zpráv o činnosti firmy Cambridge Analytica.Ta měla neoprávněně zneužít účty desítek milionů facebookových uživatelů, aby ovlivnila rozhodnutí voličů ve dvou stech zemích po celém světě.

"Je jim jedno, jestli je to, co dělají, legální, nebo ne. Zajímá je jen to, aby dokončili objednanou práci. Hodně se mluví o datech a o cílení obsahu. V širším kontextu je to ale firma, která po celém světě podrývá veřejné instituce," tvrdí Christopher Wylie, bývalý zaměstnanec Cambridge Analytica.

Ten ve středu vypovídal před britskou parlamentní komisí. Kanadská firma Aggregate IQ, kterou označil za pobočku společnosti, měla ovlivnit i výsledky referenda z roku 2016 o odchodu Británie z Evropské unie. Pro brexit se tehdy vyjádřilo 51,9 procenta voličů.

"Podle mého názoru zcela rozumně můžeme předpokládat, že výsledky referenda by mohly být jiné, pokud by se nepodvádělo," dodal Wylie.

Podle Wylieho měla Aggregate IQ sáhnout po datech facebookových uživatelů, a to ve prospěch kampaní za odchod země z unie. Představitelé Aggregate IQ své údajné napojení na společnost Cambridge Analytica popřeli.

Britští poslanci si nechali předvolat i šéfa Facebooku. Těm se ale Mark Zuckerberg zodpovídat odmítá a do Londýna pošle svého zástupce.

