Nezávislí makléři jsou často hrozbou pro klienty, říká realitní profesionál

Na českém trhu funguje stále mnoho nezávislých realitních makléřů, kterým schází patřičná profesionalita. Podle společnosti Fincentrum Reality nedisponují odborným přehledem v základní problematice, což se projevilo po znovuzavedení předkupního práva. Informace čerpají z webových článků nebo na sociálních sítích a povrchně nabrané poznatky pak nabízejí za peníze klientům.

„Často se jedná o lidi, kteří si pronajali nebo prodali osobní nemovitost a zaujalo je to. Vrhají se do tohoto typu podnikání po hlavě a negativní dopad to má především na jejich klienty. Bez patřičného přístupu, znalostí a zázemí se tahle práce dělá jen velmi těžko,“ konstatuje Martin Fojtík, provozní ředitel z Fincentrum Reality, který dlouhodobě volá po regulaci makléřské činnosti.

Největší potíže u makléřů na volné noze spatřuje Martin Fojtík v přípravě právních dokumentů, zejména smluv. Mnohdy se stává, že k tomu používají generátor na internetu či osloví externí advokáty. „Jenže často takovou smlouvu dávají dohromady advokáti, kteří s nemovitostmi nemají takovou zkušenost, a smlouvy pak podle toho vypadají,“ všiml si Martin Fojtík, podle kterého není možné, aby samostatný makléř poskytl maximální servis ve všech podstatných oblastech.

Klienti totiž vyžadují po makléřích obchodní, marketingovou a právní oporu. „Těžko může jeden člověk tvrdit, že tohle všechno zajistí na sto procent. Na to nemůže mít kapacitu. Nelze každý den řešit inzerci, právní dokumentaci, posílat reporty prodávajícím a ještě řešit třeba hypotéku,“ dává příklady Fojtík, podle něhož by se nemělo nic podcenit: „Pomáháme lidem vybrat si nemovitost mnohdy na celý život, takové klíčové otázky nejde dělat polovičatě! Když jsem viděl v uzavřené makléřské skupině na Facebooku dotazy a následné rady, velice mě to vyděsilo. Za tohle přece nemohou požadovat peníze.“

O předkupním právu ani neinformovali

Prověrkou znalostí makléřů na volné noze bylo předkupní právo, které vstoupilo v platnost prvním dnem roku 2018. Současná úprava totiž výrazně komplikuje prodej bytu, ke kterému se váže spoluvlastnický podíl k jiným nemovitým věcem – nejčastěji ke garážovému stání, předzahrádce nebo sklepu. Nebytové jednotky se nejprve musí písemně nabídnout ostatním majitelům v domě, do té doby nemovitost není volná. „Když jsme některé lidi upozorňovali na tyto povinnosti, nechtěli nám věřit a odkazovali nás na své osobní makléře, kteří je o předkupním právu vůbec neinformovali. Takových případů bylo několik,“ varuje Martin Fojtík, provozní ředitel Fincentra Reality.

Podle Fojtíka hrozí, že v budoucnosti bude možné některé uzavřené smlouvy o prodeji nemovitosti zpětně napadnout – některá garážová stání či příjezdové cesty se totiž nenabídly spolumajitelům. „Může se jednat řádově o jednotky procent špatně vyhotovených smluv. Ukazuje se, že když se spoléháte pouze na rádoby odborné názory z internetu, tak jste v podstatě v pasti. Proto je důležité se neustále vzdělávat, což mnozí podceňují.“

Regulace makléřů je nutná

Fincentrum Reality již dlouhodobě volá po regulaci této činnosti a změnu z volné živnosti na vázanou, která bude podmíněna adekvátním vzděláním nebo praxí. „Pokud se tato činnost nezprofesionalizuje, tak budou makléři v různých anketách vycházet stále jako nedůvěryhodní, což mi velice vadí. Pořád je tu totiž řada z nich, která odvádí svoji práce dobře a zodpovědně vůči klientům,“ doplnil Fojtík z Fincentrum Reality, kde už nyní budoucí makléři procházejí vstupním čtyřkolovým školením – absolvují právní vzdělávací cyklus, musejí mít základní znalosti o marketingu a nakonec skládají makléřskou zkoušku. Její nesplnění znamená ukončení spolupráce se společností.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy