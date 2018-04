Špatně se vám doma dýchá: vzduch je tam až 5x špinavější

Podle výzkumu publikovaného v odborném magazínu Journal of Allergy and Clinical Immunology bylo v každé druhé americké domácnosti, která se průzkumu účastnila, zjištěno minimálně šest různých alergenů. Jednalo se hlavně o prachové roztoče, plísně, zvířecí chlupy nebo pyly, které se do bytů dostávají z venku. Právě díky tomu, že během chladnějších měsíců jsou okna domácností po většinu dne zavřená, přičítají se k nečistotám z venku také výpary z vaření a úklidové chemie nebo roztoči ze srsti domácích mazlíčků. To vše dohromady může udělat ze vzduchu v domácnosti koktejl nečistot, kterých může být podle výzkumu vědců z Americké asociace pro ochranu životního prostředí až 5 krát více než ve venkovním vzduchu. O tom, že se znečištění netýká jen amerických domácností, ale trpíme jím i my v tuzemsku, svědčí výsledky průzkumů Státního zdravotnického ústavu. Podle nich trpí 29,4 % českých dětí různými alergiemi a každé desáté české dítě je astmatikem.





Všechny zmíněné alergeny způsobují nejčastěji otoky nosních dutin a spouštějí rýmu, slzení očí, případně také škrábání v krku. Na většinu těchto potíží sice existují účinné léky, trvale čistý domov může ale také alergické projevy výrazně zmírnit. Přečtěte si proto užitečné tipy, jak dát alergenům a dalším škodlivinám v domácnosti sbohem.

Zaměřte se na “hotspoty”

Hotspoty jsou místa, která jsou přímo v domácnosti zdrojem znečištění. Budete-li je znát, bude pro vás snadnější rozhodnout se o tom, jak byste mohli omezit vznik nečistot. Těkavé organické látky, dráždící sliznice dýchacích cest a očí, se často uvolňují z osvěžovačů vzduchu, úklidových prostředků. Z krbů a sporáků vzniká oxid uhličitý, z domácích mazlíčků se pak uvolňuje odumřelá kůže, která je živnou půdou pro roztoče. Formaldehyd se často uvolňuje z umělých materiálů použitých v čalounění, kobercích, rohožích a nátěrech na zeď. Zamyslete se nad nahrazením domácí chemie prostředky na přírodní bázi.

Pořiďte si kvalitní čističku vzduchu

Z výčtu všech rizik je asi jasné, že některé zdroje znečištění prostě není možné odstranit a pak je tedy potřeba zaměřit se naprůběžné odstraňování samotných nečistot. Proto se rozhodně vyplatí, zvláště u alergiků, investice do kvalitní čističky s HEPA filtrem. Čistička vzduchu Dyson Pure Hot+Cool zachycení 99,95% alergenů ze vzduchu v interiéru, ať už jde o plynné škodliviny, nebo mikroskopické částečky, jako je pyl, spory plísní a roztoči. Navíc se dá v zimě využít jako topení a v létě jako ventilátor a svým designem neurazí ani v nejmodernějším interiéru.

Nenoste si domů alergeny z venku

Z venku si přinášíme až 40 % kontaminantů. Tyto škodliviny ale můžeme jednoduše a rychle redukovat tím, že se po příchodu domů osprchujeme, převlékneme a venkovní obuv necháme za dveřmi. Kolem vchodových dveří se také nejvíce z celé domácnosti koncentruje prach, proto nezapomeňte do těchto prostor umístit kvalitní rohože a pravidelně je čistit.

Útulný domov i bez záclon a koberců

Odstraňte z bytu záclony, závěsy, a koberce, v nichž se nejvíce usazuje prach a v něm roztoče. Nebude to jednoduché loučení, ale pokud jste alergik, štědrou odměnou vám budou dny a noci bez rýmy. A to i za ten drahý koberec z obýváku stojí!

Zatočte s roztoči v posteli

Pozornost věnujte také ložnímu prádlu a matracím - jsou oblíbeným rejdištěm a živnou půdou roztočů. Věděli jste, že v jedné matraci žije mezi sta tisíci a deseti miliony těchto “broučků”? Ložní prádlo perte jednou týdně na 60 stupňů – při této teplotě se roztoči zahubí. Aby praní bylo ještě efektivnější, můžete zkusit k pracímu prostředku přidat pár kapek eukalyptového oleje. Dle odborných studií přídavek eukalyptového oleje k praní eliminuje z ložního prádla 99 % roztočů.

Prach stírejte navlhko

Prach ze všech povrchů stírejte jednou až dvakrát týdně vlhkým hadříkem - zabráníte tak dalšímu šíření roztočů. Hadřík pak vyperte na vysokou teplotu nebo jej rovnou vyhoďte. V obchodech narazíte také na řadu sprejů, které slibují účinné a dlouhotrvající zamezení usazování prachu na na nábytku a jiných površích. Na ně ale pozor, většinou jsou zbytečně drahé a nepřinášejí slibovaný výsledek. Připravte si raději vlastní sprej z tea tree oilu. Ten díky svým antibakteriálním, antivirovým a antifungálním účinkům nejen eliminuje prachové roztoče, ale i bakterie, viry a houby vyvolávající alergie. Jednoduše smíchejte dva hrnky destilované vody se dvěma lžičkami tea tree oleje a roztok uzavřete do tmavé lahve. Používejte jej pravidelně proti prachu nebo na stříkání čalounění a koberců. Nezapomeňte roztok před každým použitím protřepat.



Využijte sílu přírodních přípravků na úklid

Bylo zjištěno, že některé chemikálie a toxiny obsažené v běžných čistících přípravcích mohou příznaky alergií nebo astmatu vyvolat či zintenzivnit. Nedávná studie dokonce přišla s tím, že například bělící prostředky, čistící prostředky na sklo nebo osvěžovače vzduchu zhoršily u žen příznaky spojené s astmatem. Další dvě australské studie ukazují, že mnoho běžných čistících prostředků pro domácnost uvolňuje toxiny do vzduchu, což může zvýšit riziko astmatu u dětí. Věnujte proto pozornost výběru těchto produktů a zaměřte se spíše na ty s přírodními a rostlinnými přísadami. A pokud máte čas a chuť, můžete si připravit své vlastní.



Luxujte chytře

I když vysávání pravděpodobně nepatří mezi vaše nejoblíbenější činnosti, chcete-li se účinně zbavit domácích alergenů, bude se muset stát nezbytností. Luxujte alespoň dvakrát týdně a soustřeďte se hlavně na místa, kde se usazuje nejvíce prachu, jako jsou prostory pod postelí nebo kolem vstupních dveří. Pokud ho zatím nemáte, investujte do kvalitního vysavače s HEPA filtrem, který zachytí drobné částice a nevrací je zpět do okolního prostředí. A nezapomeňte - vysávání se netýká jen koberců, ale také závěsů či čalounění.

Staňte se minimalistou

Hrnečky, sošky a další dekorace, na něž jen sedá prach a k životu je určitě nepotřebujeme, máme doma každý. S trochou odvahy si vyklidíte byt za den a nejenže se zbavíte spousty nosičů alergenů, ještě se budete cítit lépe, že jste odstranili zbytečné věci a třeba jimi ještě potěšili někoho jiného. Dětské hračky doporučujeme skladovat v plastových uzavíratelných krabicích, aby se k nim prach nedostal.



Udržujte v bytě správnou teplotu a vlhkost

Roztočům se daří, když je vlhkost vzduchu v uzavřených prostorech vyšší než 50 %. Vlhko svědčí i plísním. Doporučuje se větrat alespoň na hodinu denně v suchém počasí a samozřejmě s ohledem na pylovou předpověď. Na druhou stranu v příliš suchém vzduchu alergenní částice lépe cirkulují. Ideální vlhkost vzduchu v místnosti by se tedy měla pohybovat na 40 % a optimální teplota vzduchu pak v rozmezí 20 až 22 stupňů Celsia.

Zatočte s plísněmi

Plísním se nejlépe daří ve vlhkých částech domů a bytů - v koupelnách, kuchyních a suterénech. Jejich výtrusy se vznášejí ve vzduchu a vyvolávají různé příznaky alergií doprovázené často infekcemi dutin a podrážděním kůže. Naštěstí opět existuje spousta triků, jak se plísní účinně zbavit a předcházet jejich dalšímu tvoření. Opravte si spáry a drobné otvory v podlahách či nábytku, zapněte ventilátory, v inkriminovaných částech bytu řádně větrejte. Pokud už vás plísně navštívily, použijte proti nim přírodní fungicidy, jako jsou olej z čajovníku, etanol nebo ocet, které zamezují i jejich opětovnému vzniku.

