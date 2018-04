Ministr čeká na vysvětlení, politici žádají kvůli chybě Cermatu hlavy

Politici chtějí, aby kvůli chybě v přijímacích zkouškách padaly hlavy. Ukazují přitom hlavně na vedení Cermatu a lidi zodpovědné za komise, které mají zajistit, aby testy byly bez chyb.

"Považuji to za naprosto skandální záležitost a především za neodpustitelný hazard s rodiči a dětmi," reagoval místopředseda ODS Martin Baxa. A přidávají se k němu další.

Rozhořčení politiků nad chybou v přijímacích testech jakoby nebralo konce. Všichni volají po vyvození jasných důsledků.

"Mělo by nastat obsáhlé vyšetřování, které zjistí ten systémový problém a v případě osobního zavinění by měly padat hlavy. Měli by to být předsedové těch komisí, které tu chybu neobjevily," myslí si předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Právě komise mají zaručit, aby testy byly bez chyb. Tady ale neselhala jen jedna, ale rovnou všechny. Ministr školství Robert Plaga TV Nova sdělil, že vysvětlení z Cermatu o tom, že došlo k řetězovému selhání, nestačí. Bude požadovat důkladné vyšetřování, až potom bude vyvozovat důsledky.

"Tam ti, co byli vyhlášeni, jsou přijati v tuto chvíli a otázkou je, jestli někde pod čarou je ten chybějící bodík tak závažný, že by tam toho člověka dodatečně dostal. Takže já si myslím, že řešitelné to je," reagoval Plaga na otázku, jestli přepočtení může změnit již vyhlášené výsledky.

"Já rozhodně budu žádat po Cermatu, aby mi řekl, kde došlo k těm chybám, jak je možné, že kontrolní mechanismy selhaly a hlavně jak bude nastavená systémová ochrana pro příště," shrnul Plaga následující kroky ministerstva.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy