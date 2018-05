Bojíte se spalniček? Ochráníte se dvěma snadnými kroky.

Epidemie spalniček nepolevuje. A i když je nejvíc nemocných v Praze a středních Čechách, nemoc se může velmi snadno rozšířit i do dalších regionů. Obrana před nebezpečnou chorobou je přitom snazší, než by se mohlo zdát.

V podstatě totiž stačí udělat dva snadné kroky. Tím prvním je zastavit se u svého obvodního lékaře a nechat si změřit hladinu protilátek proti spalničkám.

"Bohužel se nedá říct, jestli by lidé měli přeměření protilátek absolvovat pět, deset či patnáct let od posledního očkování. Je to velmi individuální. Nejlepší je zkrátka k praktikovi zajít a o změření protilátek požádat," radí mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Druhým krokem je pak případné přeočkování. "Na rozdíl například od chřipky je vakcinace proti spalničkám možná i ve chvíli, kdy už epidemie běží. A očkování je před nemocí jedinou obranou," vysvětluje Šalamunová.