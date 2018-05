Nejhorší test z češtiny, tvrdí maturanti. Potrápily je přísloví

Státní maturity pokračovaly didaktickým testem z českého jazyka. Studenty měl prověřit nejen ze znalostí literatury, ale také gramatiky či orientace v textu. Podle mnohých byl ale test nepřiměřeně těžký, především kvůli krátkému času, který na něj měli. Zdá se to jako ohraná písnička – studenti po testu z češtiny zuří, že byl nejtěžší, jaký kdy CERMAT připravil, veřejnost zase oponuje, že maturanti jsou rok od roku hloupější. Ať už je pravda jakákoli, stejná situace se opakuje i letos. Na vyplnění testu, který obsahoval 32 úloh, měli maturanti přesně hodinu. Mnozí si ale po ukončení zkoušky stěžovali, že se za tak krátkou dobu nedal stihnout. Kritizovali především délku a množství výchozích textů k úlohám. "Tohle za 60 min? Vážně? K některým úlohám se ani nevyjadřuji, šílené," napsala na facebook maturantka Terka. A desítky dalších jí dali za pravdu. v Loňském roce přitom bylo výchozích textů v testu stejné množství. Kromě porozumění textům potrápila maturanty také neznalost některých českých přísloví. Do jeho znění vždy měli doplnit příslušné slovo. Konkrétně se jednalo o přísloví Nalijme si … a … růže přináší. Na čisté víno a trpělivost si ale hodně dospívajících vůbec nevzpomnělo.

Častým problémem pro maturanty bylo najít v textu víceslabičnou předložku, jiní si zase stěžovali na množství faktografických údajů – například co všechno vědí o autoru Oscaru Wildeovi.

Zatímco jedněm přišel test hodně těžký, jiní neměli posledních 15 minut co dělat. "Ono se to dalo stihnout úplně v klidu tak o 10 - 15 minut dřív, někteří šikovní to možná měli ještě rychleji, ale záleží, jak člověk dokáže ten text vstřebat na jedno přečtení a následně to pak využít," myslí si Igor.

A samozřejmě se našli také rýpalové. "Jojo, to je pořád stejný, příští rok se zase maturanti budou vztekat, jak jejich verze byla těžší než rok minulý. Kdyby maturita byla lehká, pak ztrácí význam a mohli by to dávat někde u okýnka na rohu," tvrdí Adam.



