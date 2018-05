Cévní mozková příhoda už nehrozí jen seniorům, zabíjí i mladé

15. května – Světový den proti mozkové mrtvici

Česká republika se řadí k zemím s nejvyšším výskytem a úmrtností na cévní mozkové příhody v Evropě. 1 Tato závažná choroba, označovaná též jako mozková mrtvice, se výrazně podílí na nemocnosti české populace a promítá se tím značně i do nákladovosti zdravotní péče. Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta s cévní mozkovou příhodou se u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) loni vyšplhaly na téměř 19 000 Kč, celkově se pak roční výdaje ZP MV ČR blíží téměř půl miliardě korun (466,7 mil. Kč).

Cévní mozkové příhody jsou ve vyspělých zemích třetí nejčastější příčinou úmrtí hned za nádorovými a kardiovaskulárními nemocemi a zároveň nejčastější příčinou invalidity v dospělé populaci. Ročně u nás cévní mozková příhoda postihne až 30 tisíc lidí. 2 Česká republika se tak řadí k evropským zemím s nejvyšší nemocností a úmrtností na cévní mozkovou příhodu, v populaci do 65 let je u nás úmrtnost dokonce dvojnásobná ve srovnání se zeměmi EU. 1 Vysoký počet nemocných a jejich nárůst tak značně ovlivňuje finanční náročnost léčby. „ZP MV ČR za loňský rok na léčbu pacientů s cévní mozkovou mrtvicí vydala bezmála půl miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2016 je to o 28 miliónů více. Mezi našimi klienty máme téměř 24 700 pacientů postižených touto nemocí. Náklady na léčbu jednoho pacienta se blíží 19 000 Kč ročně,“ říká Hana Kadečková , tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Věk pacientů se snižuje

Cévní mozková příhoda je závažné onemocnění, při kterém dochází k poškození mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. 3 Z 80 až 85 % je na vině ucpání mozkové tepny krevní sraženinou, z 10 až 20 % pak krvácení do mozku, mozkových plen či komor. Nejčastěji se onemocnění týká věkové skupiny od 60 do 65 let, 2 nicméně věková hranice se v posledních letech snižuje a čím dál častěji tak postihuje i mladší osoby do 40 let. 3 „Z aktuálních statistik ZP MV ČR vyplývá, že na cévní mozkovou mrtvici se u nás stále nejvíce léčí starší klienti od 60 do 79 let, je jich 14 430. Ovšem je nutno dodat, že evidujeme i 430 pacientů s tímto onemocněním ve věku do 30 let,“ dodává Hana Kadečková .

Nepodceňujte prevenci

Mezi příznaky mozkové mrtvice patří slabost až ochrnutí a poruchy citlivosti poloviny těla. Objevit se mohou také poruchy řeči a vidění, závratě, zvracení, bolesti hlavy i epileptické záchvaty. Rozhodně se doporučuje předcházet rizikovým faktorům. Určitě nepodceňujte vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a nadváhu či obezitu. Váš životní styl by měl zahrnovat dostatek pohybu, zdravé stravování a rovněž byste měli zcela přestat kouřit. 4

