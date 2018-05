Letošní Festival Sculpture Line nebude jen v ulicích

Obří Hlava Kurta Gebauera na Novoměstské radnici, majestátní Trůn Antonína Kašpara na Vyšehradě, provokativní kostlivcův Like od Kryštofa Hoška na Jungmannově náměstí, Bronzoví hráči Michala Gabriela u Bastionu, železný Keř Jakuba Flejšara ve Františkánské zahradě či křiklavý Nenažranec Andreje Margoče u Tančícího domu – sochařský festival Sculpture Line v létě již počtvrté obsadí pražská veřejná prostranství a originálně doplní a oživí rušná místa v centru i prostory mimo hlavní tepny města. Sochy však nebudou k vidění pouze v Praze, sochařská linka Sculpture Line povede letos i do Pardubic, Plzně, Broumova, Liberce, Jablonce, Ostravy, Trutnova, Zlína, Brna či Vratislavic.

Letos poprvé nemíří Sculpture Line pouze do ulic, festival doprovodí interiérová výstava v pražském Mánesu. Ta od 15. do 29. června nabídne přehlídku menších plastik a interiérových soch. Poté se výstava vydá do dalších měst, kde probíhá Sculpture Line.

Sochařský festival SCULPTURE LINE proběhne od 13. června do 30. září v řadě českých a moravských měst. Sochy a malby českých umělců pošle Sculpture Line i do zahraničí, konkrétně do Lucemburska, kde bude umístěna socha Archimedon Lukáše Raise, a také do Německa, kde budou česká díla součástí výstavního projektu Nord Art.



Praha

Obyvatelé i turisté budou v létě na svých cestách potkávat instalace renomovaných domácích i zahraničních autorů. Kromě již zmiňovaných děl na ně bude čekat také trojrozměrná Kapsule Tomáše Medka před Černou labutí či industriální Dynamicon Štefana Milkova, který bude k vidění na náměstí Václava Havla. Před budovou ČEZ „vyroste“ téměř třímetrový ocelový Strom od Ivy Mrázkové a její Feminité ozdobí Ministerstvo kultury. V ulici Na Příkopě najde svůj nový domov socha Rememberence of a Desire od německého sochaře Jörga Plickata, jeho další instalace s názvem Valse bude k vidění na náměstí Republiky. Původem estonská sochařka Inga Aru vytvořila dvojici soch s názvem Muse of Industry, které budou vítat kolemjdoucí před obchodním domem Kotva. A to není zdaleka vše.

Plzeň

V minulém roce plzeňské obyvatele okouzlilo mimo jiné éterické Napojení Veroniky Psotkové, které se vznášelo na Smetanovou třídou či Sharkfin Jaroslava Chramosty, který se vynořoval z travnaté plochy nad Mlýnskou strouhou. Letos se obyvatelé západočeské metropole mohou těšit například na hravé Koupání od slavného sochaře Michala Gabriela v Mlýnské strouze, vznešené Anděle moří od Michala Trpáka, plující nad hlavami návštěvníků DEPO2015, Levitující postavu Jakuba Flejšara na Lochotíně či Ruku Alexandry Koláčkové, která bude zvát k posezení před budovou InterCora.

Brno

Festival Sculpture Line se v jihomoravské metropoli propojí s festivalem RE:PUBLIKA. Na brněnském výstavišti bude k vidění obří Rounded od Jana Dostála.

Pardubice

Palackého třídu bude lemovat hned dvojice soch. Návštěvníci i místní budou na svých cestách potkávat elegantní Průzkumníky známého českého umělce Michala Gabriela a okouzlovat je bude i masivní železný Kůň Jakuba Flejšara. A protože koně k Pardubicím neodmyslitelně patří, bude jim věnována i další instalace, tento Kůň také „vyběhne“ z ateliéru Michala Gabriela. Dalšími sochami, které budou až do podzimu zdobit město, bude Velký misionář Jaroslava Koléška, fascinující Compact Disk od Stefana Milkova a také jeho další socha Adam.

Broumov

Přímo na Mírovém náměstí budou místní každý den vítat elegantní modří Tanečníci Michala Gabriela. V Kostelní ulici před gymnáziem pak najde svůj nový domov Archimedon II. Masivní objekt, který v sobě geniálně spojuje ladné tvary se „surovým" vzhledem železa, pochází z dílny Lukáše Raise.

Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice

V Jablonci na Mírovém náměstí se usídlí obří Sedící figura Jakuba Flejšara. Vratislavice ozdobí dřevěná Socha pro Richarda Serru. Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci bude dominovat masivní Bronzový jezdec Michala Gabriela. Před Oblastní galerií pak bude k vidění kovová socha Jana Dostála s názvem Tři.

Ostrava

Na Jiráskově náměstí bude k vidění rozsálá kolekce robustních kovových plastik s názvem Pocta pro Josefa Beuyse od akademického sochaře Antotnína Kašpara. Tři kovová pianina s křížem namísto křídla jsou památkou na přítele autora, nestora moderního konceptuálního umění Josepha Beuyse.

Moravské náměstí rozzáří růžová socha Dvaja slovenského sochaře Andreje Margoče a na náměstí Dr. E. Beneše u radnice bude umístěna Etreinte od Ivy Mrázkové. V Porubské ulici u Oblouku budou kolemjdoucí potkávat obří instalaci nesoucí název Noha . Masivní objekt, který v sobě geniálně spojuje ladné tvary se „surovým" vzhledem železa, pochází z dílny Lukáše Raise. Na konci Hlavní třídy, kde se sekává s ulicí Francouzskou, najde na několik měsíců svůj nový domov nepřehlédnutelný žlutý Oharek ve tmě Václava Fialy. Dílo, založené na principu do sebe uzavřené prostorové kresby získalo svůj název proto, že jeho linie připomínají „kresbu“ ohořelou větvičkou ve tmě.

Výstavní projekt Nord Art je v evropských podmínkách jedinečný nejen svým měřítkem, ale také důrazem na kvalitu, pečlivým a exkluzivním přístupem k výběru děl. V letošním roce bude celá jedna expozice, za jejíž realizací stojí Sculpture Line, věnována českým umělcům. Kurátory jsou Michal Gabriel a Lucie Pangrácová.

SCULPTURE LINE umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do něj vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové příběhy. Volbou lokace či trasy objeví návštěvník další souvislosti místa, času a uměleckého díla. V uplynulých třech ročnících festivalu zaujala variace na Buddhovu sochu na Letišti Václava Havla, Průzkumníci či obří Chobotnice vznášející se na hladině Vltavy, majestátní bronzoví Koně Michala Gabriela „cválající“ po piazzetě Národního divadla nebo Nohy z vody Kurta Gebauera umístěné ve Vojanových sadech. Zlatým hřebem loňského roku byla bezesporu instalace významného současného britského sochaře, držitele Turnerovy ceny, Tonyho Cragga na náměstí Republiky či sochy nestora českého sochařství Olbrama Zoubka. V Plzni zaujalo éterické Napojení Veroniky Psotkové, které se vznášelo na Smetanovou třidou či Sharkfin Jaroslava Chramosty, který se vynořoval z travnaté plochy nad Mlýnskou strouhou.

SCULPTURE LINE

Sochařský festival v ulicích měst

13. 6. - 30. 9. 201 8

Ředitel: Mgr. Ondřej Škarka

Umělecký ředitel: Prof. ak. sochař Michal Gabriel

Kurátor festivalu: PhDr. MgA. Josef Záruba –Pfefferman, PhD.

