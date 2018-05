Pojištění majetku nejsou jen živelní události

Když se řekne pojištění majetku, tak si většina lidí vybaví pojistný produkt, který ochrání jejich nemovitost proti živelní události. Tím se rozumí zejména povodně, vichřice či požáry. Tím ale pojistná ochrana nekončí, nýbrž teprve začíná. Pojišťovny jdou ve škále možností podstatně dále a klientům jsou schopné nabídnout další velmi rozmanitá pojistná rizika, která už s přírodními živly nemají nic společného. Šikovně nastavená pojistka jim totiž může ušetřit hodně peněz.

Velice populární je stavebnicový model pojištění, kde si lidé sami vybírají rizika, o která mají v dané pojistné smlouvě zájem. To je jistě výhoda, ale současně to může být pro řadu klientů problém. Často se totiž stává, že řadu rizik lidé nepovažují za užitečné, v průběhu let pak poznají, že si smlouvu nenastavili zrovna nejlépe. "Ukázalo se nám, že většina klientů špatně vyhodnocuje pojistná rizika. Na řadu z nich zapomenou, kvůli čemuž pak v budoucnu přichází o pojistné plnění," uvedl Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny. Od loňského podzimu ČPP klientům nabízí balíčkové pojištění Domex+. "Systém balíčků jsme se proto rozhodli otočit. Lidé jsou u pojištění Domex+ kryti proti všem rizikům, sami si volí jen pojistné limity, mohou vybírat ze tří variant," dodává Šimon. Snahou pojišťovny je majetkové pojištění pro klienty co možná nejvíce zjednodušit a nabídnout jim kvalitní rizikové krytí.

Pojištění pro každodenní život

Pojištění majetku – nemovitosti a domácnosti lidé vnímají zejména přes živelní události. To je podle Šimona v pořádku, ale lidé by si měli uvědomit, že živelní událost je v jejich životě potká jednou za deset, dvacet, padesát let nebo nejlépe vůbec. Když ano, z pojištění Domex+ získají dostatek prostředků na pořízení nového obydlí, které plně nahradí to zničené. "K tomu ale lidé v rámci pojistky získají i celou řadu užitečných doplňků, které kryjí rizika každodenních nehod a škod – vždy s určitou limitací. Právě tyto škody jsou ale nejčastější a proto je i nejužitečnější si je pojistit," doplnil Šimon. Typickým příkladem velmi užitečného doplňku je pojištění all risk strojů a zařízení, které jsou v domě. Častou pojistnou událostí pak bývá například poškození kotle.

Mezi další vhodné doplňky jde zařadit i pojištění rizika kybernetického nebezpečí. V tomto ohledu ČPP pojišťuje náklady spojené se záchranou dat v případě, kdy dojde k poškození hard disku v notebooku nebo stolního PC. Tím se rozumí nejen mechanické poškození, ale i škody způsobené zásahem zvenčí – například v důsledku počítačových virů apod. Když pak klient navštíví IT prodejnu, kde mu udělají analýzu disku s tím, že jsou mu schopni zachránit tolik GB dat za takovou cenu, tak mu pojišťovna tyto náklady proplatí. V jaké výši, záleží na variantě, kterou si klient při sjednávání smlouvy vybral. Tato pojistná ochrana se přitom vztahuje dokonce i na externí disky, které lidé často používají pro zálohování svých dat.

A co požár od žehličky?

Velmi cennou součástí balíčku Domex+ je i pojištění odpovědnosti. Lidé se v této souvislosti nejvíce obávají škod na zdraví, které způsobí jiným osobám. Náhrady zde mohou jít i do statisíců korun. Na co se ale podle Šimona často zapomíná, je riziko způsobení požáru v bytovém domě. "Typickým příkladem je zapnutá žehlička, kterou lidé zapomenou v bytě před svým odchodem. Vzniklý požár pak zničí nejen onu bytovou jednotku, ale i dvě, tři okolo. Následně voda při hašení poškodí další byty. Škoda se pak pohybuje v milionech korun. Proto u pojištění odpovědnosti by lidé měli vždy volit dostatečné pojistné limity," uzavírá Šimon.



