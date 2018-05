Češi nakupují spíše rádi, pro část z nich je nákup vášní

„Z průzkumu zaměřeného na nákupní zvyklosti vyplynulo, že většina Čechů nakupuje ráda a pro zhruba pětinu je nakupování opravdovou vášní. Průzkum také potvrdil, že ženy nakupují ještě raději než muži. Rádo nakupuje více než 78 % žen a 64 % mužů a vášní je nakupování pro 22,5 % žen a téměř 17 % mužů,“ informuje Lukáš Vršecký, jednatel Rondo.cz.

Nejraději Češi nakupují v nákupních centrech (31 %) a v supermarketech (27 %), dále pak na e-shopech (21 %) či v malých obchodech (13 %). Ženy nakupují o něco raději v supermarketech (28 %) než v nákupních centrech (27 %). Naopak muži dávají přednost nákupním centrům (34 %) před supermarkety (26 %). Popularita e-shopů je mezi muži a ženami srovnatelná.

Nejčastěji se Češi při nakupování rozhodují podle intuice a vyberou si, co se jim právě líbí, a to až ve 38 %. Podle akčních slev a speciálních nabídek se jich řídí 28 % a podle předem připraveného seznamu více jak 23 %.

A jak dlouho již nakupujeme online? Největší skupina Čechů (34 %) se vyjádřila, že nakupuje již více než 5 let, 28 % více jak 10 let, 28 % méně než 5 let a 10 % více jak 10 let.

Nejdůležitějšími vodítky pro nákup na určitém e-shopu jsou pro Čechy zejména uživatelsky ověřený e-shop, například Heureka.cz (32 %), výhodné ceny (30 %) a důvěryhodná značka (20 %). Od nákupu naopak odradí téměř čtvrtinu lidí celková nedůvěryhodnost e-shopu, drahá doprava (18 %), nutnost platby předem (13 %), nedostatečné informace o nabízeném zboží (13 %) či nevyhovující dodací podmínky (11 %).

A podle čeho se Češi rozhodují pro nákup na novém e-shopu? Nejčastěji je k tomu vede jejich vlastní aktivita, kdy si jej sami vyhledají na internetu - 57 %. Více než 20 % dá při nákupu na novém e-shopu na doporučení kolegů a 15 % zareaguje na reklamu na internetu.

Ač je online nákup potravin dynamicky rostoucím segmentem, stále zhruba třetina Čechů má vůči němu zábrany. Dále nechceme nakupovat například erotické pomůcky (14 %), obuv (13 %), zájezdy a rekreační pobyty (14 %), oblečení (6 %), elektroniku (6 %), kosmetiku (4 %) nebo zboží pro děti (4 %).

Online nakupuje potraviny 26 % Čechů. Více než 5 % je nakupuje déle než 2 roky, 5,5 % více než rok, 6 % méně než rok, 9,5 % nákup potravin online zkusilo, ale pravidelně nenakupuje. 8,5 % by nakupovalo, ale v jejich lokalitě není nabídka služby bohužel dostupná. Více než 18 % nenakupuje, protože se bojí nedostatečné čerstvosti potravin, 22 % nenakupuje, protože si nemůže potraviny fyzicky prohlédnout a téměř 8 % nenakupuje potraviny online, protože je baví proces nakupování v kamenných prodejnách.

Průzkum realizovala agentura Rondo Data na vzorku 2250 respondentů z celé ČR.

