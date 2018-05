Návrat k tradičním pomocníkům: ruční zpracování ovoce i příprava nudlí

Pomalu se blíží sezona ovoce a vy už jistě přemýšlíte o tom, jak ho efektivně zpracovat. Ne všechno se totiž většinou podaří sníst na posezení. Proto se hodí pořídit si pomocníky, kteří vám například výrobu domácí šťávy či džemu usnadní. Nemusí to být však jen elektrické vychytávky, ale i klasické ruční stroje, které se budou hodit nejen tam, kde nemáte zásuvku – třeba na chalupě či doma na zahradě – budete si jednoduše připadat zase jako u babičky na prázdninách. Navíc díky jejich čisté mechanice vydrží opravdu hodně a tak mohou sloužit i dalším generacím. Inspirujte se s námi tipy ze Světa cukrářů a připravte si nějakou skvělou pochoutku.

Vylisovat si ovocnou šťávu k snídani nebo základ na výrobu ovocného džemu nebylo díky mechanickému mlýnku nikdy snazší. Ten totiž umí dostat sladkou tekutinu ze všech druhů ovoce a v případě, že jste vyznavači ultra zdravého životního stylu, tak i z obilných trav či klíčků. Z měkčích druhů ovoce pak připraví lahodné ovocné pyré plné vlákniny, které si pak můžete dát zamrazit a dostat zdravou ovocnou zmrzlinu. A je to jednoduché. „Odšťavňování probíhá díky drcení a tlaku, který vytváří šneková hřídel. Vylisovaná šťáva pak odtéká otvorem na boční straně a cedí se skrze cedník, který je uvnitř odšťavňovací komory a přes plátýnko pak protéká do nádoby. V přední části můžete také regulovat přítlak dužiny podle použité suroviny,“ vysvětluje Michal Kubíček, majitel cukrářského portálu Svět cukrářů. Pomalé lisování je navíc velmi šetrné – nedochází k oxidaci a všechny vitamíny jsou tak plně zachovány.

Doma si dnes navíc můžete vyrobit nejen ovocné šťávy, ale díky ručnímu lisu na olej Piteba také olivový, lněný či kokosový olej nebo sezamovou pastu a burákové máslo.

Stále více lidí dnes vyhledává potraviny, které pochází přímo od farmářů a jsou takzvaně „domácí“. To se týká i vajec. A co si z takových čerstvých vajec připravit? Samozřejmě nejsou vhodná jen na pečení, ale třeba i v k přípravě pravých domácích nudlí nebo těstovin. K tomu postačí strojek na domácí nudle, který dokáže vyrobit tenké těsto na nudle nebo pláty na lasagne nebo cannelloni. „Doma si můžete vyrobit chutné těstoviny bez éček, jen z domácích surovin. Sami si navolíte tloušťku těsta, jakou potřebujete – na výběr máte ze 6 nastavení. Strojek má ale i jiné využití, vhodný je i pro cukráře. Například když potřebujete vytvořit stejně tenké plátky k modelování nebo vypichování,“ objasňuje Michal Kubíček. Strojek je celokovový, takže je lze snadno sestavit a také rozložit a umýt.

Připravené těstoviny pak můžete doladit buď s nostalgií dětských let, a to sladkou posypkou z ořechů – s těmi práci každé hospodyňce usnadní louskáček na ořechy, nebo naopak více „poitalsku“, třeba s bylinkovým pestem. Mramorový hmoždíř dokáže rozmělnit čerstvě natrhané bylinky, různá koření, ale také třeba vanilku nebo vytvořit česnekovou pastu. Můžete jej tak použít jak při sladkém i slaném vaření a pečení, protože nepřenáší pachy a je snadno omyvatelný. Současně je skvělým doplňkem hodícím se do každé kuchyně.

Všechny pomocníky najdete na www.SvetCukraru.cz

•••

Se Světem cukrářů se jakékoliv pečení jednoduše promění v umění, protože se správným vybavením je to zkrátka hračka. Vše potřebné pro všechny začátečníky i pokročilé je k dispozici v největším e-shopu na českém trhu Svět cukrářů, a to ať už se jedná o suroviny na výrobu, cukrářské či pekařské potřeby nebo doplňky ke stolování.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Zavařování a vaření