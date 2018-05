Letní dezert překvapivé chuti se sladkými jahodami

























Kořeněný čokoládový jahodový fondant

Počet kusů: 15

Ingredience

Vejce: 5 ks

Žloutky: 5 ks

Mouka hladká: 90 g

Cukr krupice: 100 g

Máslo 75 g

Čokoláda chilli hořká: 100 g

Zázvor sušený Vitana: 2 g

Skořice mletá Vitana: 5 g

Tymián sušený Vitana: 2 g

Kajenský pepř Vitana: 5 g

Náplň: Jahody 100 g

Vanilkový cukr Vitana 2 sáčky = 20g

Postup

Jahody omyjeme, zbavíme zelených částí a vidličkou rozmačkáme, smícháme s vanilkovým cukrem a sušeným tymiánem. Jahody vaříme asi 3 minuty, odstavíme. Nalijeme do malých formiček a necháme zmrazit. Rozpustíme máslo a čokoládu chilli. Vyšleháme na nejnižší rychlost vejce, žloutky, mouku, cukr, rozpuštěné máslo, čokoládu a koření. Čokoláda s máslem nesmí být příliš teplá. Šleháme 5 minut. Těsto nalijeme do odměrky a dáme vychladit do lednice po dobu, než se vymrazí jahody. Těsto můžeme nechat odležet i do druhého dne.

Připravíme si porcelánové mističky, které vymažeme povoleným máslem a vysypeme hladkou moukou nebo strouhanou jádrovinou. Do formiček nalijeme vychlazené těsto do 2/3 a do středu vložíme mražené jahody. Pečeme na 180 °C po dobu 8 – 10 minut podle velikosti formiček. Před vyklopením necháme chvilku vychladnout. Fondánek se odchlípne od stěn a půjde lépe vyklepnout.

