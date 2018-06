Lidé s nemocným srdcem podceňují příznaky a chodí pozdě k lékaři

Každý rok v Česku přibude 40 tisíc pacientů s chronickým srdečním selháním. Lékaři navíc předpokládají, že do roku 2030 vzroste počet pacientů o čtvrtinu. Často totiž přicházejí k lékaři pozdě, protože podceňují příznaky nemoci a s nemocným srdcem si je vůbec nespojí. Potíže pana Seidla začaly nenápadně. Stále víc se zadýchával a postupně přestával stačit v práci. "Nemohl jsem pořádně dýchat a když jsem šel do kopce, byl to velký problém," popsal Zdeněk Seidl. Časem mu začaly otékat i nohy u kotníků. K lékaři ale nešel, dovezla ho tam až záchranka, když doma zkolaboval. "Srdce mi pracuje na 20 %," uvedl Seidl. Problém je, že lidé si často tyto příznaky vůbec nespojí s vážnou nemocí srdce. "Jsem si právě myslel, že je to z té namáhavé práce," potvrdil Seidl. Oranžové židle s jakoby oteklými kotníky,které se teď objevily v Praze, mají lidi varovat, aby právě tyto příznaky nepodceňovali. Židle jsou umístěné třeba nad schody a to aby upozornily na další varovný příznak srdečního selhání, jako je zvýšená únava a dušnost.

Lidé si totiž často pletou srdeční selhání s infarktem, který se projevuje tíží na prsou a bolestí u srdce. Příznaky selhání srdce si pak často odůvodňují věkem, nabranými kily anebo těžkou prácí. K lékařům se tak dostanou pozdě, často přijdou až s prvním pobytem v nemocnici.

"Chronické srdeční selhání má horší prognózu, než mají některé typy rakoviny," vysvětlila internistka z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Eva Chytilová.

Zhruba polovina pacientů v souvislosti s touto nemocí do 5 až 8 let umírá. Selhání srdce postihne jednoho z pěti lidí nad 40 let. Touto nemocí srdce, jejíž projevy jsou zpočátku jen plíživé, u nás trpí na 200 tisíc lidí a odhaduje se, že dalších 200 tisíc má poruchu srdečních funkcí, která se ještě neprojevila.



