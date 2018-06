Dráhy mění jízdní řády, od zítřka pojedou vlaky jinak

V neděli 10. června vstoupí v platnost upravené jízdní řády Českých drah. Změny se dotknou jak některých dálkových spojů, tak regionálních tratí. "V dálkové dopravě dojde v souvislosti s nasazením lokomotiv Vectron v celém úseku z Prahy až do Hamburku ke zkrácení pobytu vlaků eurocity v Drážďanech a ke zkrácení jízdních dob mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem. V regionální dopravě dojde k dílčím úpravám na základě požadavků objednatelů dopravy," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. ZMĚNY V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ

V Drážďanech budou vlaky nově stát jen 3 minuty místo současných patnácti a v souvislosti s tím se posunou i časy odjezdů a příjezdů v Praze. Z pražského hlavního nádraží budou vlaky odjíždět o 12 minut později než dnes, tedy vždy ve 33. minutu. Příjezdy sem budou vždy ve 24. minutu, tedy o 12 minut dříve. ZMĚNY V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ Praha a Středočeský kraj Ve středních Čechách dochází k jediné drobné změně: Na trati 161 Rakovník – Bečov nad Teplou pojede vlak Os 16772 z Rakovníka (odj. 21:40) do stanice Rakovník západ a vlak v opačném směru ze stanice Rakovník západ (odj. 22:26) do Rakovníka (Os 16773) nově i o nedělích. Ke změně dochází na základě požadavku objednatele Integrované dopravy Středočeského kraje. Cílem je zajistit návoz pracovníků na noční směnu z neděle na pondělí. Královéhradecký kraj

• Nejvýznamnější změnou v Královéhradeckém kraji je zavedení rychlého výletního vlaku "Humprecht", který dopraví zákazníky z krajského města do srdce Českého ráje. Spěšný vlak Sp 1825 odjede z Hradce Králové každou sobotu do 29. září v 9:09 a do cílové stanice Sobotka dorazí v 10:45. Opačně je odjezd ze Sobotky v 17:00 a příjezd do Hradce Králové v 18:57.

• Na trati 020 Praha – Velký Osek – Hradec Králové – Choceň pojede vlak Os 5222 s odjezdem z Hradce Králové ve 13:34 a vlak Os 5205 s odjezdem z Chlumce nad Cidlinou ve 14:50 v pracovní dny celoročně, tj. nově i v červenci a srpnu. • Na trati 021 Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí – Letohrad pojede vlak Os 5174 s odjezdem z Doudleb n. O. v 15:31 v pracovní dny celoročně, tj. nově i v červenci a srpnu.

• Osobní vlaky Os 25220 a 5160 na tratích 023 a 020 budou sloučeny do přímého spoje Rokytnice v O. h. (4:53) – Týniště n. O. (5:51). Zákazníkům tak odpadne přestup v Doudlebách n. O. V opačném směru budou večerní vlaky Os 5181 a 25239 sloučeny do přímého spoje Častolovice (20:45) – Rokytnice v O. h. (21:41). Pardubický kraj

Na základě požadavků Pardubického kraje dochází ke změnám na několika tratích: • Na trati 010 Praha – Kolín – Česká Třebová nově nepojede osobní vlak Os 25008 v úseku Přelouč (7:41) – Pardubice hl.n. (7:55) a vlak Os 25003 v úseku Pardubice hl.n. (5:54) – Přelouč (6:06). • Na trati 015 Přelouč – Prachovice kraj zrušil objednávku vlaků v úseku Heřmanův Městec – Prachovice. Vlaky tak v tomto úseku nepojedou. Výjimkou bude sezónní víkendový pár vlaků Os 25009 Přelouč (9:13) – Prachovice (9:48) a Os 25012 Prachovice (11:11) – Přelouč (11:47), který zůstane zachován i mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi. Osobní vlak Os 25003 Přelouč (6:15) – Prachovice (6:53) se ruší v celé trase. V pracovní dny se naopak zavádí nový vlak Os 25031 z Přelouče (7:56) do Heřmanova Městce (8.15) a osobní vlak Os 25010 Heřmanův Městec (8:29) – Přelouč (8:50) pojede denně. • Na trati 016 Chrudim – Borohrádek nově nepojedou spoje v úseku Holice – Borohrádek • Na trati 017 Česká Třebová – Dzbel nově nepojedou v pracovní dny vlaky v úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel. Osobní vlak Os 24770 nepojede v celé trase Dzbel (6:43) – Česká Třebová (8:04).



• Na trati 018 Choceň – Litomyšl bude ranní pár osobních vlaků Os 15038 / Os 15039, který jezdí mezi Chocní a Vysokým Mýtem, prodloužen až do zastávky Vysoké Mýto město. V souvislosti s tím musí vlak 15038 odjet z Chocně už v 6:54, čímž dojde k rozvázání přípoje od spěšných vlaků Sp 1978 ze směru Lichkov a Sp 1863 ze směru Hradec Králové. Zpět do Chocně z Vysokého Mýta města pojede vlak 15039 v 7:13.



• Na trati 024 Ústí nad Orlicí – Štíty nově nepojedou vlaky v úseku Mlýnický Dvůr – Štíty. Vlak Os 7143 pojede v celé trase Ústí nad Orlicí (4:53) – Lichkov (5:51) pouze v pracovní dny. V sobotu nově pojede vlak 7145 z Letohradu již ve 4:55 do Lichkova (5:18) s přípojem na vlak 20547 do Moravského Karlova. Vlak Os 20544 bude nově začínat v Moravském Karlově (5:59). Spěšný vlak Sp 1978 Lichkov (6:03) – Kolín (8:22) zastaví místo v Lanšperku v Dolních Libchavách (6:41).

• Na trati 261 Svitavy – Žďárec u Skutče nově pojede vlak Os 15323 v sobotu i v neděli ve shodné trase Borová u Poličky (5:09) – Polička (5:25) – Svitavy (5:52), čímž se odstraní čekání na přípojný vlak v neděli ve Svitavách. Vlak 15343 zastaví v Květné zastávce (18:42).

Liberecký kraj

Jízdní řád je beze změn.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dochází k minimálním změnám v jízdním řádu.

Trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice, Rumburk – Krásná Lípa – Panský

• Ústecký kraj od 10. června 2018 objednal na této trati nový dopravní koncept. Osobní doprava zde bude pouze v turistické sezoně, což je v letošním roce do 28. října 2018. Během hlavních letních prázdnin pojedou vlaky denně, mimo prázdniny jen v o víkendech a svátcích.



• Vlaky jedou ve dvouhodinovém intervalu, a to převážně v úseku (Rumburk –) Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice dolní nádraží.

• Pouze první ranní a poslední večerní pár vlaků pojede v trati Rumburk – Panský – Mikulášovice přes Staré Křečany.

• Z důvodu výluky na německém území mezi stanicemi Bad Schandau a Sebnitz na trati 083 pojedou vlaky v době od 15. září do 28. října v upravených polohách. Cílem je zajistit přípoje ve stanici Mikulášovice dolní nádraží.

• Všechny spoje pojedou motorovým vozem 810, kromě vlaků 1799 linky T2 a vlaku 26024 (při výluce 26074), na kterých pojedou i vozy pro přepravu jízdních kol.

Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk



• V návaznosti na změnu konceptu osobní dopravy na trati 084, bude spěšný vlak 1798 linky T2 jezdit z Rumburka. Odjezd z Rumburka v 16:57, příjezd do Děčína zůstává nezměněn, v 18:18.

Trať 083 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk



• Na této trati dojde k omezení jízdy jednoho páru vlaků: Vlak 6682 s odjezdem z Rumburka ve 14:00 a vlak 6685 s odjezdem z Dolní Poustevny v 15:05 nepojedou v době hlavních letních prázdnin.



Trať 130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří

• Ranní vlak Sp 1688 s odjezdem z Ústí nad Labem hl.n. ve 4:41, odjede o 2 minuty později, tj. ve 4:43, příjezd do Kadaně-Prunéřova bude v 6:08.

Trať 132 Kadaň-Prunéřov – Želina

• Večerní vlak 17679 s odjezdem z Kadaně předměstí ve 23:57 odjede o 4 minuty dříve, tj. ve 23:53.

Plzeňský kraj

Trať 160 Plzeň – Žatec

• Osobní vlak Os 7675 zastaví v Horním Hradišti a Mladoticích zastávce pouze na znamení. V celém úseku pojede vlak o tři minuty později.

Trať 170 Plzeň – Cheb

• Spěšný vlak Sp 1987 zastaví navíc v Ošelíně, a to pouze na znamení. Osobní vlak Os 7332 bude odjíždět z Plzně hl.n. ve 22:52, tj. o 7 minut dříve.

Trať 180 Plzeň – Domažlice

• Vlak Os 7409 bude dojíždět do Plzeň hl.n. o jednu minutu dříve, tj. v 7:44.

Od 1. července 2018 bude rozšířena Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) na celý kraj. IDP bude ještě navíc platit v úseku Planá u Mariánských Lázní – Mariánské Lázně.

Jihočeský kraj

Trať 190 České Budějovice – Horažďovice předměstí

Na trati dochází ke změněn u několika osobních vlaků, například spoj Os 8012 pojede nově cca o 12 minut později, z Českých Budějovic ve 14:30 a do Strakonic přijede v 15:33, vlak Os 8013 pojede nově o cca 26 minut dříve, tedy ze Strakonic v 14:25 a do Českých Budějovic přijede v 15:37, vlak Os 8020 České Budějovice (22:40) – Strakonice (23:50) bude zrušen a místo něj nově pojede denně vlak Os 8022 České Budějovice (22:59) – Strakonice (0:06).

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou a 196 České Budějovice – Summerau

V období od 24. do 26. srpna bude výrazně posílena doprava na trati Rybník – Lipno nad Vltavou, a to z důvodu konání raftařských závodů.

Vlak Os 18808 České Budějovice (odjezd 20:21) – Vyšší Brod klášter bude nahrazen vlakem Os 3885 České Budějovice (20:21) – Horní Dvořiště (21:43) a vlak Os 3889 České Budějovice (22:57) – Horní Dvořiště (0:08) pojde nově denně. O 15 minut dříve jedoucí vlak Os 3887 České Budějovice (22:42) – Horní Dvořiště (23:51) proto bude zrušen.

Trať 199 České Budějovice – České Velenice

Dochází ke zrušení vlaku Os 2173, který bude nahrazen o 11 minut později a nově denně jedoucím vlakem Os 2175 České Budějovice (22:57) – České Velenice (23:44).

K dalším drobným úpravám dochází i u několika dalších spojů na jiných tratích.

V kraji jsou pro letní prázdninové období připraveny oblíbené pravidelné parní vlaky s tendrovou lokomotivou řady 354. Jízdy se uskuteční v různých dnech na tratích na Blatensku, Táborsku nebo mezi Českými Velenicemi, Českými Budějovicemi, Číčenicemi a Netolicemi. Na trati (České Budějovice) – Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou jsou ve vybrané dny připraveny jízdy otevřeným vyhlídkovým vozem s názvem „Dakar“.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dojde ke změnám na třech tratích podle požadavku krajského organizátora dopravy:

Trať 141 Karlovy Vary – Merklín

• Os 27006 Karlovy Vary dolní n. – Merklín pojede z Karlových Varů („horního“ nádraží) o 6 minut později, tj. v 15:45.

Trať 149 Karlovy Vary – Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice

• S platností od 14. července do 2. září pojedou vlaky Os 27166/7 a 27178/9 z Karlových Varů do Horního Slavkova-Kounic z a do Karlových Varů dolního nádraží (z důvodu výluky mezi „horním“ a dolním nádražím).

Trať 179 Cheb – Schirnding

• Na žádost německého dopravce Länderbahn pojedou vlaky z Chebu o 2 minuty dříve, tj. ve 25. minutu. Půjde o spoje Os 20875 v 10:25, Os 20877 ve 12:25, Os 20879 ve 14:25, Os 20881 v 16:25, Os 20883 v 18:25 a Os 20885 ve 20:25.

Jihomoravský kraj

Tratě 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty a 330 Břeclav – Moravský Písek

Dochází k prodloužení období jízdy vlaků, které byly zavedeny zatím do června 2018. Nově budou jezdit až do konce současného jízdního řádu do 8. prosince 2018. S výjimkou vlaků 4638 a 4639 jde o vlaky vedené v pracovní dny mimo letní prázdniny. Vlaky 4638 a 4639 naopak jezdí v nepracovní dny, resp. noci:

• Vranovice 4:35 – Brno hl.n. 5:00 (Os 4950)

• Brno hl.n. 4:40 – Vranovice 5:11 (Os 4951)

• Brno hl.n. 14:27 – Hrušovany u Brna 14:45 (Os 4973)

• Hrušovany u Brna 15:15 – Brno hl.n. 15:40 (Os 1974)

• Brno hl.n. 16:27 – Brno hl.n. 16:45 (Os 1977)

• Hrušovany u Brna 17:16 – Brno hl.n. 17:40 (Os 1976)

• Brno hl.n. 17:55 – Hrušovany u Brna 18:15 (Os 4987)

• Hrušovany u Brna 19:58 – Brno hl.n. 20:18 (Os 4986)

• Brno hl.n. 0:35 – Hodonín 1:53 (Os 4639)

• Hodonín 3:28 – Brno hl.n. 4:50 (Os 4638)

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice

Jako v předešlém případě dochází k prodloužení období jízdy vlaků. Jedná se o vlaky vedené v pracovní dny.

• Brno hl.n. 15:06 – Zastávka u Brna 15:34 (Os 4836)

• Zastávka u Brna 15:58 – Brno hl.n. 16:52 (Os 4839)

• Brno hl.n. 17:06 – Zastávka u Brna 17:34 (Os 4842)

• Zastávka u Brna 17:58 – Brno hl.n. 18:40 (Os 4845)

Trať 260 Brno – Letovice

• Vlak Sp 1974 Brno hl.n. 15:44 – Česká Třebová 17:19 bude z důvodu zvýšení stability jízdního řádu projíždět stanici Rájec-Jestřebí.

Trať 247 Břeclav – Lednice

• Zvláštní vlaky mezi Břeclaví a Lednicí budou v nepracovní dny jezdit pouze do 15. září (původně měly jezdit do 28. září). Jedná se o vlaky 24520 – 24527. Parní provoz bude zajištěn také do 15. září.

Moravskoslezský kraj



Trať 326 – Dětmarovice – Petrovice u Karviné: :

• V současné době jede vlak Os 3036 z Petrovic v 15:25 do Dětmarovic jako přípoj k vlaku Os 2945 z Ostravy-Svinova do Mostů u Jablunkova a opačný vlak Os 3037 v 15:39 odváží cestující od Os 2945 do Petrovic u Karviné. Vše v pracovní dny. Vlak Os 2945 je z důvodu celoroční výluky za Dětmarovicemi uspíšen proti minulosti o cca 10 minut, aby dojel do Karviné proti rychlíku ze Žiliny a umožnil tak jeho jízdu bez narušení při jednokolejném provozu. U tohoto vlaku (Os 2945) se ovšem množily požadavky cestujících na pozdější jízdu s ohledem na návrat ze zaměstnání. Při uspíšeném odjezdu vlaku Os 2945 nestihli tento vlak nejen cestující ze Svinova a Ostravy po směně, ale také cestující od rychlíku R 833 z Brna a měli skoro hodinový prostoj v Bohumíně.

• Podle nového jízdního řádu tak místo vlaku Os 3026 pojede nový vlak Os 3008 z Petrovic u Karviné v 15:08 až do Bohumína, kam dojede v 15:25 a bude mít přípoj na R 830 směr Brno. Pojede v pracovní dny a prodloužení bude o 8,5 vlkm denně. Místo vlaku Os 3027 pak pojede nový vlak Os 3007 z Bohumína v 15:40 po přípojích od R 833 z Brna (15:33) a Os 3057 z Mošnova (15:37), z Dětmarovic v 15:51, do Petrovic u K. v 15:58 – vše opět v pracovní dny, prodloužení bude o 8,5 vlkm denně. Při tomto řešení se do Dolní Lutyně, Dětmarovic, Závady a Petrovic u Karviné dostanou také cestující, kteří odjedou po směně z Ostravy hl.n. v 15:30.

Trať 270 (Praha –) Česká Třebová – Přerov – Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport – Studénka

• Došlo k úpravě tras vlaku Os 3069 – pojede z Mošnova (9:09) a Sedlnice o 4 minuty dříve, ze Studénky již podle současnéhojízdního řádu.

• Vlak Os 23108 (ze Studénky v 9:08) směr Veřovice pojede v úseku Sedlnice – Příbor o 3 až 1 minutu později než dnes – z Kopřivnice zastávky pojede podle dnešního jízdního řádu.

Olomoucký kraj

Trať 017 Dzbel – Česká Třebová

• Na žádost Pardubického kraje bude v úseku Dzbel (Olomoucký kraj) – Chornice (Pardubický kraj) zachována pouze víkendová doprava. Vlaky jedoucí v pracovní dny s odjezdem ze stanice Dzbel v 6:43, 15:03, 18:01 a 19:56 a vlaky v opačném směru vlaky s příjezdem do stanice Dzbel v 6:30, 8:55, 14:55, 17:35 a 19:35 nepojedou.

Tratě 270 Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n. a 291 Kouty nad Desnou – Zábřeh na Moravě

• Na základě požadavku objednatele regionální dopravy nepojede v pondělí až čtvrtek a v neděli poslední osobní vlak Os 3755 v úseku Zábřeh na Moravě – Mohelnice. V tyto dny svou jízdu ukončí ve 22:55 již ve stanici Zábřeh na Moravě.

Trať 271 Prostějov hl.n. – Dzbel

• Osobní vlak s odjezdem z Prostějova hl.n. v 16:02 a v opačném směru osobní vlak s odjezdem ze Dzbele v 17:02 pojede v pracovní dny i o hlavních školních prázdninách.

Trať 275 Olomouc – Senice na Hané

• Na žádost cestujících, kteří dojíždějí do zaměstnání v centru krajského města, bude pro zlepšení přestupní návaznosti mezi vlaky na hlavním nádraží upraven čas odjezdu vlaku číslo 14007, který ze stanice Olomouc hl.n. nově odjede až v 6:33.

Trať 290 Olomouc – Šumperk

• Na žádost cestujících a Olomouckého kraje dochází v úseku mezi Šumperkem a Uničovem ke změně omezení jízdy vlaků o hlavních školních prázdninách, tj. v období od 2. července do 31. srpna. Spěšný vlak „Bradlo“ s odjezdem ze stanice Šumperk v 6:26 nově nepojede o hlavních školních prázdninách. Osobní vlak s odjezdem ze Šumperka v 7:04 pojede o hlavních školních prázdninách i v pracovní dny. V opačném směru pojede o hlavních školních prázdninách i v pracovní dny osobní vlak s odjezdem z Uničova již v 6:23, osobní vlak z Uničova v 6:52 o hlavních školních prázdninách nepojede.

Zlínský kraj

Jízdní řád je beze změn.

Kraj Vysočina

Jízdní řád je beze změn.

