Malá země, plno hvězd: Chorvati válcují sportovní velmoci

Chorvatsko, země, kam Češi jezdí rádi na dovolenou, ale možná mnozí netuší, že tato země má jen něco málo přes 4 miliony obyvatel. I tak jsou její sportovci v předních světových klubech a radost dělají Chorvatům zejména fotbalisté na právě probíhajícím mistrovství světa. Připravili jsme přehled těch nejzajímavějších chorvatských sportovců současnosti, ale i těch z úspěšné historie.

Fotbal ve světové elitě

Fotbalem se musí začít, to je totiž v Chorvatsku sport číslo jedna. Na mistrovství světa národní tým včera roznesl Argentinu 3:0 a před tím si v klidu poradil s Nigérií a vyhrál 2:0. Tým má několik hvězd, ale nehraje na individuality, nicméně hodně týmově.

Mezi největší tahouny ovšem patří Luka Modrič (záložník Realu Madrid), Mario Mandžukić (útočník Juventusu) či Ivan Rakitić (záložník Barcelony). Všichni hrají v elitních klubech a nejsou sami. Na soupisce Chorvatska jsou hráči z německé Bundesligy, Premier League i francouzské nejvyšší soutěže.

Chorvati se dostali už i do NHL

Chorvati to neumí jen na trávě, ale i na ledě. Hokej jde v této zemi stále nahoru a to i díky tomu, že nejúspěšnější klub chorvatské historie Medveščak Záhřeb hrál od roku 2013 do loňské sezony ruskou KHL. Chorvatsko se může navíc chlubit i prvním rodilým hráčem v NHL…

Bylo více hráčů, kteří v NHL hráli a měli chorvatské kořeny. Případně i chorvatské občanství. Šlo ale prakticky o Kanaďany či Američany. Historii však přepsal v sezoně 2014/15 Borna Rendulič. Rodák ze Záhřebu si zahrál za Colorado Avalanche a Vancouver Canucks. V nejlepší hokejové soutěži světa odehrál 15 zápasů (bilance 1+1) a od loňské sezony hraje KHL za Čechov.

Tenisté patří ke světové špičce

Aktuálně je světovou tenisovou šestkou Marin Čilič. Narodil se sice v Bosně a Hercegovině, ale má chorvatské občanství i krev. V lednu byl na žebříčku dokonce třetí. V roce 2014 se stal vítězem US Open a na Wimbledonu a Australian Open byl až ve finále. V jeho stopách jde jednadvacetiletý Borna Čorič, kterému na žebříčku patří 34. pozice.

Dále můžeme jmenovat takové hráče, jako je Ivo Karlovič, Ivan Dodig či trenér Ivan Ljubičič. Co se týče tenistek, v první stovce má Chorvatsko aktuálně dvojité zastoupení. Petra Martičová drží 45. místo a Donna Vekičová 55. příčku.

Také basketbalisté se mají čím chlubit

Celkem třináct chorvatských jmen se zapsalo do slavné NBA. Nejvýrazněji se prosadil Toni Kukoč, který v letech 1993 až 2006 hrál za Chicago Bulls a také za 76ers, Hawks a Bucks. Na kontě má 846 zápasů. Vůbec prvním byl Dražen Petrović (290 utkání za Blazers, respektive Nets).

I basketbal patří v Chorvatsku ke stále velmi úspěšným sportům. Chorvatské reprezentaci patří ve světovém žebříčku vynikající osmé místo.

A ti další...

Chorvatsko to umí i v dalších sportovních disciplínách. Příkladem je reprezentant v alpském lyžování Ivica Kostelič, který má z mistrovství světa kompletní sbírku medailí a k tomu čtyři stříbra z olympiády. Když zůstaneme na sněhu, zmínit musíme biatlonistu Jakova Faka. To je rodák z Rijeky, který dlouho reprezentoval Chorvatsko, ale od roku 2010 bojuje za slovinské barvy.

V atletice se Chorvatsko může chlubit Blankou Vlašičovou. Tato skokanka do výšky je několikanásobnou mistryní světa a má i dvě medaile z olympiády (stříbro 2008 a bronz 2016). Dvojnásobnou olympijskou vítězkou je pak Sandra Perkovičová, která patří v hodu diskem ke světové špičce.

