Konec srdečním arytmiím, čeští lékaři testují novou unikátní léčbu

Pražská Nemocnice Na Homolce testuje zatím jako jediná na světě nový typ katetru k odstraňování srdečních arytmií. Zákrok by měl být s jeho pomocí rychlejší a také přesnější. Navíc by se pacient mohl zbavit arytmie i natrvalo. Milena Rambousková dlouho netušila, že má srdeční arytmii. Potíže s dechem a pocity, že jí srdce vyletí z těla anebo naopak, že vůbec nepracuje, přikládala stresu. Jenže před několika měsíci se problémy vystupňovaly. "Už jsem nemohla ani jít, už jsem nemohla ani sedět na lůžku u doktora. Kdybych si nedala nohy nahoru, tak omdlím," popsala své potíže paní Milena. Jako jedna z prvních na světě teď podstoupila zákrok novým typem katetru. Díky větší přesnosti by takový typ léčby mohl snížit počet pacientů, kterým se arytmie i po zákroku vrátí. "Běžná recidiva u těchto výkonů u fibrilace síní je zhruba 20-25 %. Tolik pacientů se navrací," vysvětlil primář Petr Neužil.

Na katetru je kamera, takže operatér dokonale do srdce vidí. Problematické místo si rozšíří balonkem, na jehož konci je laser. Ten má za úkol přepalovat vlákna, která přenášejí z plicních žil do srdce nežádoucí chaotický vzruch. Laser je řízen roboticky, nikoli operatérem.

"Systém vlastně sám dokonale umožňuje, aby skutečně ani jediný svalík nebyl schopen vést elektrické impulsy," prohlásil Neužil. Díky této přesnosti by arytmie měla být odstraněna definitivně.

Zákrok unikátním katetrem by měli lékaři z nemocnice na Homolce provést zhruba 50 pacientům. Pak by se mělo do testování zapojit ještě několik dalších center v zahraničí.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy