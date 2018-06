Novinky v červenci: řidičák kdekoli, doklady za pár hodin a peníze od cestovek v potížích

Červenec je měsícem změn. Začátek prázdnin s sebou přináší celou řadu novinek a nutno říct, že většina je hodně příjemných. Na co byste se měli připravit?

Pro řidičák kamkoli

Od července platí novinky, které řidičům zpříjemní život. Řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu bude možné vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Kde si o vydání či změnu dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu.

Při podání žádosti o vydání dokladu nebo při jeho výměně už žadatel nebude předkládat papírovou fotografii, skončí také povinnost měnit doklad při změně bydliště. Zároveň se změní správní poplatky za řidičský průkaz. Výměna dokladu, kterému končí platnost, bude i nadále zdarma.

Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který následně vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost bude minulostí. Od července se budou vydávat doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

Pas vyřídíte už za 24 hodin

Pokud jste si před dovolenou na poslední chvíli všimli, že máte neplatný cestovní pas, nebude to od července znamenat rušení dovolené. Díky novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech vám vyřídí cestovní pas do 24 hodin. Musíte ale počítat s tím, že si za něj pořádně připlatíte. Dospělý za něj dá 6000 korun, dítě pak 2000 korun. Převzít si ho bude možné pouze na ministerstvu vnitra.

Další variantou, která sice zabere delší dobu, ale vyjde o poznání levněji, je expresní pas vydávaný do 5 pracovních dní. Dospělého vyjde na 3000 korun, dítě na 1000 korun. Stále můžete také žádat o klasický cestovní pas, který vám za 600 resp. 100 korun vyhotoví do 30 dnů.

Občanky s čipem a Portál občana

Od začátku letních prázdnin budou lidé moci dostat občanské průkazy s elektronickým čipem, které jim umožní komunikovat s úřady kdykoliv a odkudkoliv online. Lehce si tak vyřídí třeba výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o bezdlužnosti z pohodlí domova. Novou občanku budou moci získat už do 24 hodin, tato možnost ale bude zpoplatněna částkou tisíc korun a budou si ji moci vyzvednout jen na ministerstvu vnitra.

Nové občanské průkazy s elektronickým čipem budou lidem vydávány od července, a to postupně - při skončení platnosti těch dosavadních, při změně některého z povinných údajů, při jejich poškození, ztrátě, odcizení (zde je správní poplatek 100 korun) nebo na základě žádosti občana (zde je správní poplatek 200 korun).

Elektronický čip umožní zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy. V případě, že člověk bude chtít používat funkci elektronické identifikace prostřednictvím nového občanského průkazu, bude muset mít čtečku čipových karet, která se dá pořídit od cca 190 korun.

Spolu s eObčankou ministerstvo vnitra v červenci spouští Portál Občana, kde si lidé budou moci vyřídit z jednoho místa řadu záležitostí bez obíhání úřadů a zbytečného čekání a front.

Větší ochrana pro klienty cestovních kanceláří

Padesát milionů korun budou muset vložit během dvou let tuzemské cestovní kanceláře do speciálního garančního fondu. Ten by měl zajistit lepší ochranu klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku. Pokud by taková situace nastala, budou mít klienti jistotu, že dostanou své peníze zpět.

Do garančního fondu budou cestovní kanceláře odvádět podle novely až 0,1 procenta ročních tržeb. Koeficient bude stanovovat každoročně ministerstvo. Až bude ve fondu 50 milionů korun, odvod bude nulový.

Novela zákona se týká cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do zahraničí a zavádí také nový pojem spojené cestovní služby. Na rozdíl od zájezdu v takovém případě cestovní kancelář samostatně zajišťuje letenku, hotel nebo transport. V případě problémů bude zákazník náhradu muset požadovat po třetí straně.

Za parkování na letišti si připlatíme

Od 1. července dojde ke změnám podmínek krátkodobého parkování v blízkosti terminálů na venkovních parkovištích P1 a P2. Zatímco nyní je možné využívat 15 minut parkování zdarma opakovaně každou hodinu, od července bude množné využít čtvrthodinové parkování zdarma pouze jednou za 24 hodin.

"Pokud jedete někoho vyzvednout na letiště, je výhodné si to dobře načasovat. Od vystoupení z letadla do opuštění letištní haly uplyne minimálně půl hodina v případě Terminálu 1 a čtvrt hodina, cestujete-li ze země schengenského prostoru – Terminál 2. Přesná doba, než cestující projde výstupními bezpečnostními kontrolami a vyzvedne si zavazadla, se ale nedá vždy přesně odhadnout. V případě, že za čtvrt hodiny nestihnete nabrat vyzvedávanou osobu, zaplatíte nově na parkovišti PB Economy 60 Kč na hodinu," říká Josef Trejbal, ředitel letenkové portálu Letuška.cz.

Poslední šance podat daňové přiznání

Už jen do 2. července mají lidé možnost podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě. Týká se to těch, kterým přiznání předkládá daňový poradce, případně jim lhůta byla prodloužena zákonem.

Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.

Generální finanční ředitelství upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace, nebo přes datovou schránku.

Letní jízdní řády

Dětem skončila škola a nastává sezóna letních dovolených. To je impulz pro dopravní podniky, aby přes léto upravily jízdní řády. Nedivte se tedy, až váš autobus nebo tramvaj přijede v pondělí jinak, než jste zvyklí. Raději si vše o víkendu zkontrolujte na stránkách dopravního podniku vašeho města nebo konkrétního dopravce.

Například v Praze od začátku prázdnin především ve špičce prodlouží intervaly, některé spoje budou v létě zrušeny úplně. Připravit se Pražáci musejí také na opravy tramvajových tratí a výluky. Podobné to bude i v jiných krajských městech. Tak pevné nervy!

