Češi jsou rozdělení v otázce vstupu do EU, většina je pro

Poté, co Británie rozhodla o odchodu z Evropské unie, se i v Česku hlasitě mluví o případném referendu o setrvání v EU. Pokud by se ovšem hlasování konalo nyní, Česko by v Unii zůstalo, ukázal průzkum agentury STEM.

STEM podporu členství v EU sleduje delší dobu. Pro vstup do Unie by se podle aktuálních dat (sesbíraných v dubnu na vzorku 1046 respondentů) vyslovilo 53 % Čechů, zbylých 47 procent by hlasovalo proti. Jde o nejvyšší podporu od roku 2010, kdy se EU těšila přízni 59 procent dotázaných.

V následujících letech naopak lákavost Evropské unie v očích českých občanů klesala - a to jednak kvůli ekonomické krizi a nedávno zase kvůli uprchlické vlně z Afriky a Blízkého východu. Nejníž byla podpora EU v letech 2015 a 2016, pouhých 38 procent.

"Česká veřejnost je jednou z nejkritičtějších vůči EU (spolu s Chorvatskem a Itálií), což souvisí i s nízkým zájmem o problematiku nebo deklarovanou ochotou volit ve volbách do Evropského parlamentu," píše STEM.

I přes celková čísla zůstává česká populace v postojích vůči Evropské unii velmi rozdělená. A to jak podle věku, tak vzdělání a životní úrovně.

"Je obecně známo, že napříč Evropou má EU největší podporu mezi mladými lidmi, což platí také v České republice. Celkem 63 % Čechů ve věkové skupině 18 až 29 let by vstup do EU podpořilo, je však důležité mít na paměti, že tato věková skupina tvoří necelou pětinu dospělé populace, navíc s tradičně podprůměrnou volební účastí," uvádí STEM.

Spolu s věkem ovšem podpora EU klesá - ve věkové skupině 30 až 44 let je 55 procent, od 45 do 59 let 51 procent a ve skupině nad 60 let je podpora Unie 45 procent.

Podobný trend je viditelný i podle dosaženého vzdělání. Zatímco vysokoškoláci podporují EU ze 69 procent, Češi se základním vzděláním či střední školou bez maturity by pro vstup do EU hlasovali ve 44 procentech.

"To platí také pro skupiny obyvatel podle sociální vrstvy, se kterou se identifikují. Tam je tento trend ještě silnější. Zatímco podpora ve vyšší střední vrstvě (kterou ale tvoří jen 8 % dospělé populace) je 74 %, v dolní vrstvě (6 % populace) je to jen čtvrtina (25 %). Nejpočetnější střední vrstva, do které se řadí šest z deseti Češek a Čechů, by hlasovala pro vstup do EU (58 % pro, 42 % proti). Nižší střední vrstva (čítající asi čtvrtinu dospělých) by vstup nepodpořila (41 % pro)," vypočítává agentura STEM.

Dlouhodobě nízká zůstává podpora přijetí eura, aktuálně je na pouhých 18 procentech. V roce 2006 to přitom byl trojnásobek, celých 54 procent.

