V létě účty za elektřinu rostou, proč platíme víc?

Elektřina od začátku roku zdražuje a podle odborníků na to má vliv i stále teplejší počasí. Lidé si totiž pořizují častěji bazény nebo klimatizace, a tak je spotřeba přes léto mnohem vyšší než v minulých letech. Poptávka po elektřině roste prakticky v celé Evropě, a i proto její cena stoupá.

Dlouhé slunečné dny a vysoké teploty, přesně takové počasí je skrytou hrozbou pro naše peněženky - a to v podobě vyššího účtu za elektřinu. "Skutečně velké výkyvy počasí, ať již v zimě do minusu, nebo v létě do plusu - jsou faktory, které ovlivňují spotřebu elektrické energie. Pokud je tedy v Evropě vysoká poptávka, protože je relativně teplé počasí, může to mít vliv i na cenu elektřiny," vysvětlil ekonom David Marek.

Cenu přitom často žene nahoru touha po pohodlí. Lidé si totiž stále více pořizují bazény, zavlažování nebo klimatizace.

A že zájem o chlazení je obrovský, dokazují i slova výrobců klimatizací. "Začnou tepla a lidi volají - teď jsme se rozhodli, že ty peníze do toho dáme. Nestíhají výrobci, dováží se ze zahraničí," vysvětlil majitel firmy na klimatizace Petr Kübl.

Chladící trend začal zhruba před čtyřmi lety a zájem domácností o klimatizace je stále větší. Zařízení jsou totiž cenově dostupnější. Jenže kvůli spotřebě klimatizací obchodníci dokupují elektřinu za vysoké aktuální ceny.